Turbulente Schlussphase brachte Remis zwischen Schwadorf und Göttlesbrunn - Arb.

Details Samstag, 02. September 2023 00:02

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arb. kam im Gastspiel beim ASK Schwadorf 1936 trotz Favoritenrolle nicht über ein 4:4-Remis hinaus. Der ASK Schwadorf erwies sich gegen den SCGA als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten vor rund 170 Zuschauern nicht heraus.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Bojan Macuzic sein Team in der achten Minute. Doch der Jubel wurde schnell zunichte gemacht. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal zeigte sich wenig beeindruckt. In der neunten Minute schlug Manuel Brunnthaler mit dem Ausgleich zurück. In Minute 25 erzielte der Gast die 2:1-Führung durch Raffael Förster. Doch noch vor der Pause war das Spiel wieder ausgeglichen. In der 39. Minute war Macuzic mit dem Ausgleich zum 2:2 zur Stelle. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer! Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Ausgleichstreffer in letzter Sekunde

Nach einer guten Stunde waren die Hausherren wieder in Front. Das 3:2 von Schwadorf stellte Florian Obermayer sicher (64.). Das 3:3 des SC Göttlesbrunn - Arb. bejubelte Johannes Weber (78.), der einen Strafstoß verwandeln konnte. Das Spiel war schon fast gelaufen, als sich Florian Puchinger vom SCGA noch eine Gelb-Rote Karte abholte (91.). In der Nachspielzeit schockte Macuzic den SC Göttlesbrunn - Arbesthal, als er per Strafstoß das Führungstor für den ASK Schwadorf 1936 erzielte (92.). Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Weber mit seinem Treffer aus der 94. Minute verantwortlich. Schwadorfs Lazar Pvlovic sah nach 94 Minuten noch die Rote Karte (Bedrängung). Letztlich gingen der ASK Schwadorf und der SC Göttlesbrunn - Arbesthal mit jeweils einem Punkt auseinander.

Schwadorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Durch den Teilerfolg verbesserte sich das Heimteam im Klassement auf Platz 14. Die Defensive des ASK Schwadorf 1936 muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 14-mal war dies der Fall. Vier Spiele und noch kein Sieg: Schwadorf wartet weiterhin auf das erste Erfolgserlebnis.

Der einzelne Zähler beförderte den SCGA in der Tabelle auf Platz drei. Mit zehn geschossenen Toren gehört der SC Göttlesbrunn - Arbesthal offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Der SC Göttlesbrunn - Arb. verbuchte insgesamt zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage.

Der letzte Dreier liegt für den SCGA bereits drei Spiele zurück.

Der ASK Schwadorf 1936 tritt am Samstag beim SV Wienerwald an. Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal erwartet in zwei Wochen, am 15.09.2023, Wienerwald auf eigener Anlage.

1. Klasse Ost: ASK Schwadorf 1936 – SC Göttlesbrunn - Arbesthal, 4:4 (2:2)

94 Johannes Weber 4:4

92 Bojan Macuzic 4:3

78 Johannes Weber 3:3

64 Florian Obermayer 3:2

39 Bojan Macuzic 2:2

25 Raffael Foerster 1:2

9 Manuel Brunnthaler 1:1

8 Bojan Macuzic 1:0

