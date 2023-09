Torreiches Unentschieden zwischen Höflein und Kaltenleutgeben

Details Montag, 04. September 2023 00:01

1. Klasse Ost: Das Spiel vom Sonntag zwischen Höflein und dem ASK Kaltenleutgeben endete vor etwas mehr als 130 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung.

Schon in Minute eins musste die Hintermannschaft der Gäste auf der Linie klären. Dennoch - Kaltenleutgeben legte los wie die Feuerwehr und kam vor 133 Zuschauern durch Zejd Cazinkic in der neunten Minute zum Führungstreffer. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Stjepan Gabelic den Vorsprung des Gasts auf 2:0. Rudolf Skrobak verkürzte für den SC Höflein später in der 22. Minute per Ferse auf 1:2. Nur drei Minuten später war der Vorsprung der heimischen dahin. Patrik Adamek glich nur wenig später für die Heimmannschaft aus (25.).

30. Kaltenleutgebens Stürmer rennt alleine aufs Tor zu schiest daneben! Cristiano Ronaldo, Ticker-Reporter

Die Heimelf vergab dann nach 30 Minuten die Führung wieder herzustellen. Vor dem Seitenwechsel sorgte Skrobak mit seinem Treffer zum 3:2 für eine kalte Dusche für Kaltenleutgeben (42.). Ein Tor auf Seiten von Höflein machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Nach 2:0-Führung und 2:3-Rückstand gelang doch noch der Ausgleich

In der 53. Minute brachte Muriz Turkovic den Ball im Netz des SC Höflein unter. Danach verlegten sich beide Teams darauf keine weiteren Gegentore mehr zuzulassen. Mit dem Abpfiff des Schiedsrichters trennten sich Höflein und der ASK Kaltenleutgeben remis.

Mit elf Punkten aus fünf Partien ist der SC Höflein noch ungeschlagen und rangiert derzeit auf dem zweiten Tabellenplatz. Offensiv sticht Höflein in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an zwölf geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. Der SC Höflein bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat Höflein drei Siege und zwei Unentschieden auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Kaltenleutgeben in der Tabelle auf Platz fünf. Der Angriff von Kaltenl. wusste bisher durchaus zu überzeugen und schlug schon elfmal zu. Der ASK Kaltenleutgeben ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet zwei Siege und zwei Unentschieden.

Während der SC Höflein am kommenden Sonntag den SV Zwölfaxing empfängt, bekommt es Kaltenleutgeben am selben Tag mit dem FSV Velm zu tun.

1. Klasse Ost: SC Höflein – ASK Kaltenleutgeben, 3:3 (3:2)

53 Muriz Turkovic 3:3

42 Rudolf Skrobak 3:2

25 Patrik Adamek 2:2

22 Rudolf Skrobak 1:2

12 Stjepan Gabelic 0:2

9 Zejd Cazinkic 0:1

