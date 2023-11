Last-Minute-Sieg des SK Breitenfurt beim ASK Kaltenleutgeben

Details Sonntag, 05. November 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 180 Zuschauer kamen nach Kaltenleutgeben und wollten das Spiel des ASK Kaltenleutgeben gegen den SK Breitenfurt nicht verpassen. Mit 1:2 verlor der ASK Kaltenleutgeben am vergangenen Samstag zu Hause gegen den SK Breitenfurt. Einen packenden Auftritt legte der SK Breitenfurt dabei jedoch nicht hin.

Zwanzig Minuten lang hielt auf beiden Seiten die Null. Marcel Habersam stellte die Weichen für die Gäste auf Sieg, als er in Minute 21 mit dem 1:0 zur Stelle war. Komfortabel war die Pausenführung von Breitenfurt nicht, aber immerhin ging der SK Breitenfurt mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen.

Mit dem Schlusspfiff: Magdelinic ist zur Stelle!

Nach einer Stunde durften die Gäste über den Ausgleich jubeln. In der 60. Minute brachte Michael Krutsch den Ball zum 1:1 im Netz des SK Breitenfurt unter. Es dauerte bis in die Nachspielzeit, ehe es doch noch mal ein Highlight zu sehen gab. Nicola Magdelinic ließ seine Mannschaft in der Nachspielzeit, als alle schon mit einer Punkteteilung rechneten, mit seinem Treffer die Führung bejubeln. Schließlich strich Breitenfurt die Optimalausbeute gegen Kaltenleutgeben ein.

Trotz der Niederlage belegt der ASK Kaltenleutgeben weiterhin den sechsten Tabellenplatz. Sechs Siege, drei Remis und vier Niederlagen hat die Heimmannschaft momentan auf dem Konto. Die Situation bei Kaltenleutgeben bleibt angespannt. Gegen den SK Breitenfurt kassierte man bereits die zweite Niederlage in Serie.

Die drei Punkte brachten für den SK Breitenfurt keinerlei Veränderung hinsichtlich der Tabellenposition. Mit 36 geschossenen Toren gehört Breitenfurt offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Ost. Mit dem Sieg baute der SK Breitenfurt die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte der SK Breitenfurt neun Siege, zwei Remis und kassierte erst zwei Niederlagen. Mit vier Siegen in Folge ist Breitenfurt so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Der ASK Kaltenleutgeben stellt sich am Sonntag (14:00 Uhr) bei der Sportfreunde Berg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt der SK Breitenfurt den SV Zwölfaxing.

1. Klasse Ost: ASK Kaltenleutgeben – SK Breitenfurt, 1:2 (0:1)

91 Nicola Magdelinic 1:2

60 Michael Krutsch 1:1

21 Marcel Habersam 0:1

