ASK Schwadorf verliert hoch bei Velm

Details Montag, 06. November 2023 00:01

1. Klasse Ost: Etwa 180 Zuschauer kamen am 14. Spieltag nach Velm. Der FSV Velm zog dem ASK Schwadorf 1936 das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten von Velm. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.

Die Abtastphase war nach einer knappen Viertelstunde vorbei. Für das erste Tor sorgte Lukas Hajek. In der 14. Minute traf der Spieler der Heimmannschaft ins Schwarze. Schon kurze Zeit später war klar, wer hier die drei Punkte unbedingt wollte. Für das 2:0 des FSV Velm zeichnete Andreas Riedl verantwortlich (21.). Kurz vor dem Halbzeitpfiff (45.) baute Sebastian Spanel die Führung von Velm aus. Der dominante Vortrag des FSV Velm im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung.

Velm ohne viel Mühe zum Sieg

Für das 4:0 von Velm sorgte Spanel, der in Minute 74 zur Stelle war. Riedl gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für den FSV Velm (84.). Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter fuhr Velm einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen den ASK Schwadorf festigte der FSV Velm den vierten Tabellenplatz. Velm weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, vier Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der FSV Velm erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als Schwadorf. Man kassierte bereits 57 Tore gegen sich. Die Abstiegssorgen des Schlusslichts sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Im Angriff weist der ASK Schwadorf 1936 deutliche Schwächen auf, was die nur 15 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Die Not des ASK Schwadorf wird immer größer. Gegen Velm verlor Schwadorf bereits das sechste Ligaspiel am Stück.

Am kommenden Samstag tritt der FSV Velm beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal an, während der ASK Schwadorf 1936 einen Tag zuvor den SC Wolfsthal empfängt.

1. Klasse Ost: FSV Velm – ASK Schwadorf 1936, 5:0 (3:0)

84 Andreas Riedl 5:0

74 Sebastian Spanel 4:0

45 Sebastian Spanel 3:0

21 Andreas Riedl 2:0

14 Lukas Hajek 1:0

