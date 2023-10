Hohen Niederlage von FCM Traiskirchen KM II bei den Sportfreunden Berg

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse Ost: Die Sportfreunde Berg zog der Zweitvertretung von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM vor rund 70 Besuchern das Fell über die Ohren: 0:5 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Berg wusste zu überraschen.

Etwas mehr als zwanzig Minuten lang konnten die Gäste das Spiel offen halten. Für den Führungstreffer der Heimmannschaft zeichnete Marian Kopca mit einem Elfmeter-Treffer verantwortlich (22.). Nur zwei Minuten später legten die Gastgeber nach. Ales Stroncer schoss die Kugel zum 2:0 für die Sportfreunde Berg über die Linie (24.). Richard Lichner baute den Vorsprung von Berg in der 39. Minute aus. Die Sportfreunde Berg gab in Durchgang eins klar den Ton an. Folgerichtig stand zur Pause eine klare Führung auf dem Zettel.

Ungefährdeter Heimsieg

Christian Stekovics legte in der 59. Minute zum 4:0 für Berg nach. Stroncer besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für die Sportfreunde Berg (80.). Mit dem Spielende fuhr die Sportfreunde Berg einen Kantersieg ein. Bereits vor dem Seitenwechsel war für FCM Traiskirchen KM II klar, dass gegen Berg heute kein Kraut gewachsen war.

Berg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Mit dem Dreier sprang die Sportfreunde Berg auf den elften Platz der 1. Klasse Ost. Nach neun Spielen ohne Sieg bejubelte Berg endlich wieder einmal drei Punkte.

Nach der klaren Pleite gegen die Sportfreunde Berg steht FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II mit dem Rücken zur Wand. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden von FCM Traiskirchen KM II liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 43 Gegentreffer fing. Der dürftige Ertrag der vergangenen Spiele hat Auswirkungen auf die Tabelle, in welcher FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II aktuell nur Position 13 bekleidet.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Berg wird am kommenden Freitag vom SC Sommerein empfangen. Der nächste Gegner von FCM Traiskirchen KM II, welcher in zwei Wochen, am 11.11.2023, empfangen wird, ist Sommerein.

1. Klasse Ost: Sportfreunde Berg – FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II, 5:0 (3:0)

80 Ales Stroncer 5:0

59 Christian Stekovics 4:0

39 Richard Lichner 3:0

24 Ales Stroncer 2:0

22 Marian Kopca 1:0

