Doppelpacker Liptak sichert Wienerwald den Sieg über Höflein

Details Sonntag, 12. November 2023 00:01

1. Klasse Ost: Um die 130 Zuschauer pilgerten am Samstag nach Sittendorf zum Spiel zwischen dem SV Wienerwald und dem SC Höflein. Ein Tor machte den Unterschied – der SV Wienerwald siegte mit 2:1 gegen den SC Höflein. Vollends überzeugen konnte Wienerwald dabei jedoch nicht.



Fast eine halbe Stunde lang hielt auf beiden Seiten die Null. Dann durften die Gäste als erstes jubeln. Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Mario Marko sein Team in der 27. Minute. Aus der Ruhe ließ sich der SV Wienerwald aber nicht bringen. Samuel Liptak erzielte wenig später den Ausgleich (30.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Neun Minuten vor Ablauf der regulären Spielzeit ging Wienerwald durch den zweiten Treffer von Liptak in Führung. Am Schluss gewann der SV Wienerwald gegen Höflein.

Wienerwald überwintert auf Platz eins

Im letzten Hinrundenspiel errang Wienerwald drei Zähler und weist als Tabellenerster nun insgesamt 36 Punkte auf. Der Defensivverbund der Gastgeber ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst zehn kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Wienerwald bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der SV Wienerwald elf Siege und drei Unentschieden auf dem Konto. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Wienerwald die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen.

Nach 14 absolvierten Begegnungen nimmt der SC Höflein den siebten Platz in der Tabelle ein. Sechs Siege, fünf Remis und drei Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 10.03.2024 empfängt der SV Wienerwald dann im nächsten Spiel den FSV Velm, während Höflein am gleichen Tag beim SK Breitenfurt antritt.

1. Klasse Ost: SV Wienerwald – SC Höflein, 2:1 (1:1)

79 Samuel Liptak 2:1

30 Samuel Liptak 1:1

27 Mario Marko 0:1

