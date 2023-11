FCM Traiskirchen KM II ohne Chance gegen Sommerein

Details Sonntag, 12. November 2023 00:02

1. Klasse Ost: Vor 75 Fans trafen sich am Samstag der FCM Traiskirchen II und der SC Sommerein. Sommerein setzte sich standesgemäß gegen die Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM mit 4:0 durch. Ausgangslage? Vorab klar zugunsten des SC Sommerein. Und nach den 90 Minuten? Hat sich die Sichtweise bekräftigt.



FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Manuel Gotschy das schnelle 1:0 für Sommerein erzielte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Michael Nikolic das 2:0 für den SC Sommerein (40.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Koller gelingt Doppelpack

Mit einem schnellen Doppelpack (65./70.) zum 4:0 schockte Alexander Koller FCM Traiskirchen KM II. Letztlich fuhr Sommerein einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Nach der klaren Pleite gegen die Gäste steht FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II mit dem Rücken zur Wand. In der Defensive drückt der Schuh bei FCM Traiskirchen KM II, was in den 47 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten des Heimteams alles andere als positiv. Der SC Sommerein hat die Krise von FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II verschärft. FCM Traiskirchen KM II musste bereits den fünften Fehlschlag in Folge in Kauf nehmen.

Sommerein schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 24 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz sechs. Der SC Sommerein verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und vier Niederlagen. Durch den klaren Erfolg über FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II ist Sommerein weiter im Aufwind.

FCM Traiskirchen KM II verabschiedet sich dann erst einmal in die Winterpause und empfängt das nächste Mal am 10.03.2024 den ASK Kaltenleutgeben.

1. Klasse Ost: FCM Flyeralarm Traiskirchen KM II – SC Sommerein, 0:4 (0:2)

70 Alexander Koller 0:4

65 Alexander Koller 0:3

40 Michael Nikolic 0:2

10 Manuel Gotschy 0:1

