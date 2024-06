Sportfreunde Berg feiern bei Schlusslicht 6:0-Kantersieg

Spielberichte

Ein dominanter Auftritt der Sportfreunde Berg führte in der 28. Runde der 1. Klasse Ost in der ARBÖ-Arena zu einem beeindruckenden 6:0-Kantersieg beim FCM Traiskirchen. Die Gäste zeigten von Beginn an ihre Überlegenheit, ließen dem Schlusslicht der Tabelle keine Chance und machten das halbe Dutzend an Saisonsiegen voll.

Sportfreunde mit früher 2:0-Führung

Das Spiel begann mit dem Anstoß der Gastgeber, doch die Sportfreunde Berg übernahmen schnell die Kontrolle. Bereits in der 6. Minute setzte Patrik Sabo den ersten Warnschuss aus etwa 20 Metern knapp über das Tor. In den folgenden Minuten häuften sich die Chancen für die Gäste. Lukas Cambal hatte in der 10. Minute eine Doppelchance, als er zunächst mit einem direkten Freistoß von der Strafraumgrenze in die Mauer schoss und kurz darauf eine Flanke von rechts über das Tor köpfte.

Nach weiteren vergebenen Möglichkeiten gelang es den Gästen in der 18. Minute, die Führung zu erzielen. Sabo nutzte die erste gut herausgespielte Möglichkeit und brachte die Sportfreunde mit einem präzisen Schuss in Front. Nur sechs Minuten später erhöhte Cambal auf 0:2, nachdem er eine Hereingabe von links verwandelte. Die Gastgeber fanden kaum ins Spiel und konnten sich nur selten aus der Umklammerung der Gäste befreien.

Berg legt vier Tore nach

Auch in der zweiten Halbzeit änderte sich das Bild nicht. Die Sportfreunde Berg blieben am Drücker und erhöhten in der 49. Minute durch einen sicher verwandelten Elfmeter von Lukas Eisenbarth auf 0:3. Traiskirchen zeigte kaum Gegenwehr und musste nur vier Minuten später das nächste Gegentor hinnehmen. Nach einer Ecke von links köpfte David Valek unbedrängt zum 0:4 ein.

Das Schlusslicht kam in der 59. Minute durch einen Lochpass von Amsel Sahtijari auf Dominik Bole zu ihrer ersten nennenswerten Chance, doch Boles Schuss aus spitzem Winkel stellte kein Problem für Gästetorwart Daren Bucak dar. Die Berger setzten ihren Sturmlauf fort und erzielten in der 67. Minute das fünfte Tor. Manfred Wagner köpfte nach einem Freistoß von rechts unbedrängt ein.

In der Schlussphase hatten die Gäste weitere Chancen, das Ergebnis noch deutlicher zu gestalten. So vergab Mario Katzler in der 85. Minute eine Riesenchance, als er nach einem perfekten Konter von Florian Neufelner per Querpass angespielt wurde, aber den Ball nicht im leeren Tor unterbringen konnte. Kurz vor dem Ende der regulären Spielzeit machte Cambal, der sich im Strafraum gegen einen Verteidiger durchgesetzt und flach abschlossen hatte, das halbe Dutzend voll. Mit dem Abpfiff endete eine einseitige Partie, in der die Sportfreunde Berg ihre Überlegenheit eindrucksvoll unter Beweis stellten und dem Nachzügler keine Chance ließen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Mad Man (27200 Bonuspunkte)

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II : Berg - 0:6 (0:2)

89 Lukas Cambal 0:6

67 Manfred Wagner 0:5

53 David Valek 0:4

49 Lukas Eisenbarth 0:3

24 Lukas Cambal 0:2

18 Patrik Sabo 0:1

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Mad Man mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.