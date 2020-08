Überraschung zum Auftakt - Berg holt drei Punkte in Sommerein

Details Sonntag, 23. August 2020 12:19

Gleich zum Auftakt der 1. Klasse Ost gelang den Sportfreunden Berg gegen den Favoriten SC Sommerein eine Überraschung. Dank dem Goldtor von Marek Kapisovsky konnte man einen wichtigen Sieg feiern. Sommerein schaffte es nicht, seine spielerische Überlegenheit in Zählbares umzuwandeln und vergab zudem in der ersten Halbzeit einen Elfmeter. Unter dem Strich steht somit ein hart erarbeiteter Sieg für die aufopfernd kämpfende Galee-Elf.

Die Mannschaft von Coach Andreas Wagner machte von Beginn weg klar, dass man die drei Punkte in Sommerein behalten möchte. Spielerisch zeigte man sich überlegen und nahm das Heft in die Hand. Zwar hatte man mehr Ballbesitz und zeigte sich insbesondere im Mittelfeld sehr lauffreudig, konnte daraus jedoch kein Kapital schlagen. Die Gäste stand defensiv kompakt und machten es der Wagner-Elf schwer, ihre Stärken auszuspielen. Mitte der ersten Halbzeit hätten die Hausherren in Führung gehen können, wenn nicht gar müssen. Nach einem Foul im Strafraum zeigte Schiedsrichter Nayim Kazanci auf den Punkt. Doch es sollte an diesem Tag nicht sein und Berg-Schlussmann Christoph Pauler konnte den Strafstoß parieren.

Kapisovsky schockt Sommerein

Statt 1:0 hieß es dann plötzlich 0:1. Nach einem Freistoß für Berg stieg Spielertrainer Philipp Galee am höchsten und legte ab für Marek Kapisovsky, der das Leder über Heimgoalie Christian Hums hinweg ins Netz beförderte. Sommerein wirkte danach etwas geschockt und so ging es mit einem 0:1 aus Sicht der Wagner-Elf in die Kabinen.

Auch im zweiten Spielabschnitt dominierte Sommerein und hatte mehr vom Spiel. Das optische Übergewicht konnte jedoch nicht in Zählbars umgemünzt werden. So reagierte Coach Andreas Wagner Mitte der zweiten Hälfte und stellte auf eine Dreierkette um. Fortan entwickelte sich mehr Zug zum Tor bei den Hausherren. Immer wieder versuchte man mit Kombinationen durch die gegnerische Defensive zu kommen, scheiterte aber entweder an dieser oder der eigenen Präzision. Die Sportfreunde Berg verteidigten ihren Vorsprung weiterhin mit vollem Einsatz und sollten am Ende auch dafür belohnt werden. Nach 94 gespielten Minute ertönte der erlösende Schlusspfiff. Dank großer Moral konnte die Galee-Elf drei Punkte einfahren, die so nicht unbedingt zu erwarten gewesen wären.

Stimme zum Spiel:

Philipp Galee (Trainer Berg): "Für uns war es natürlich ein moralisch sehr wichtiger Sieg zum Auftakt. Der Gegner war sehr stark und es war nicht leicht für uns. Wir waren am Ende das glücklichere Team."

