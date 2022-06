Prosenik sichert SC Himberg das Remis beim SC Göttlesbrunn - Arb.

Details Samstag, 11. Juni 2022 01:19

1. Klasse Ost: Der SC Göttlesbrunn - Arbesthal und der SC Himberg verließen den Platz beim Endstand von 1:1. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich der SC Göttlesbrunn - Arb. vor mehr als 120 Zuschauern vom Favoriten. Das Hinspiel hatte der SC Himberg für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

In der 25. Minute ging der SCGA durch einen Treffer von Jonas Kürner in Führung. In Minute 40 sah Himbergs Thorsten Semler (Tätl.) die Rote Karte. Komfortabel war die Pausenführung der Heimmannschaft nicht, aber immerhin ging der SC Göttlesbrunn - Arbesthal mit einem Tor Vorsprung in die Umkleidekabinen. Doch auch in Unterzahl ließen die Gäste nicht locker. Für den späten Ausgleich war Philipp Prosenik verantwortlich, der in der 82. Minute zur Stelle war. Eine Minute vor Schluss musste auch noch Himbergs Michael Zeiner mit Gelb-Rot (89.) vom Platz. Letztlich gingen der SC Göttlesbrunn - Arbesthal und Himberg mit jeweils einem Punkt auseinander.

Ein Punkt reicht für Platz drei

Der SCGA befindet sich mit 41 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Die Form der letzten fünf Spiele ließ zu wünschen übrig, sodass der SC Göttlesbrunn - Arbesthal in dieser Zeit nur einmal gewann.

Beim SC Himberg präsentierte sich die Abwehr angesichts 54 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (69). Ein Punkt reichte dem Gast, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 51 Punkten steht der SC Himberg auf Platz drei. Neun Spiele währt nun für Himberg die Serie ohne Niederlage, jedoch gelang es nicht, den Lauf von drei Siegen hintereinander auszubauen.

Nächster Prüfstein für den SC Göttlesbrunn - Arb. ist der ASK Schwadorf 1936 auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 17:30). Der SC Himberg misst sich zur selben Zeit mit dem ASC Götzendorf Oranjezz.

1. Klasse Ost: SC Göttlesbrunn - Arbesthal – SC Himberg, 1:1 (1:0)

82 Philipp Prosenik 1:1

25 Jonas Kuerner 1:0