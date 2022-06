Der SV Wienerwald feiert Sieg beim ASK Kleinneusiedl

Details Sonntag, 12. Juni 2022 01:25

1. Klasse Ost: Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das der SV Wienerwald vor mehr als 70 Fußballfans mit 2:1 gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa gewann. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. Im Hinspiel hatte Wienerwald den Heimvorteil gehabt und mit 5:0 gesiegt.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für den ASK Kleinneusiedl und den SV Wienerwald ohne Torerfolg in die Kabinen. Einziger Aufreger war die Gelb-Rote Karte von Kleinneusiedls Florian Jelinek (45+1.). Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Hutter sein Team in der 46. Minute. Kleinneusiedl musste den aber den Ausgleich von Dominik Schalmoser zum 1:1 hinnehmen (85.). Ein später Treffer von Thorsten Tannert, der in der Schlussphase erfolgreich war (86.), bedeutete die Führung für Wienerwald. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen stand der Auswärtsdreier für die Gäste. Man hatte sich gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa durchgesetzt.

Später Tannert-Treffer bringt den Sieg

Der ASK Kleinneusiedl muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Gastgeber befinden sich am 29. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte. Kleinneusiedl muss man vor allem fehlende Durchschlagskraft im Angriff attestieren: Kein Team der 1. Klasse Ost markierte weniger Treffer als der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa. Nun musste sich der ASK Kleinneusiedl schon 20-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die fünf Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte K.neusiedl nur vier Zähler.

Kurz vor Saisonultimo bekleidet der SV Wienerwald den 13. Rang des Klassements. Wienerwald bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, acht Unentschieden und 13 Pleiten. Nach sechs Spielen ohne Sieg bejubelte der SV Wienerwald endlich wieder einmal drei Punkte.

Während der ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa am nächsten Sonntag (17:30 Uhr) bei der Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM gastiert, duelliert sich Wienerwald zeitgleich mit dem SK Breitenfurt.

1. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SV Wienerwald, 1:2 (0:0)

86 Thorsten Tannert 1:2

85 Dominik Schalmoser 1:1

46 Dominik Hutter 1:0