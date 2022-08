Zwei-Tore-Mann Gotschy reicht Sommerein gegen Breitenfurt nicht

Details Samstag, 27. August 2022 04:41

1. Klasse Ost: Etwa 100 Zuschauer wollten das Spiel der 4. Runde zwischen dem SC Sommerein und dem SK Breitenfurt sehen. Der SK Breitenfurt hat sich gegen den SC Sommerein mit 3:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert.

Nach der Abtastphase waren es die Gäste, die als erstes jubeln durften. Paul Exel brachte Breitenfurt in der 18. Minute nach vorn. Doch noch bevor es in die Halbzeit ging, war Manuel Gotschy mit dem 1:1 für Sommerein zur Stelle (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Sommerein gleicht zweimal aus

Für das zweite Tor des SK Breitenfurt war Nicola Magdelinic verantwortlich, der in der 59. Minute das 2:1 besorgte. Das 2:2 des SC Sommerein stellte wieder Gotschy sicher (66.). Mathias Kunauer ließ sich in der 77. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:2 für den SK Breitenfurt. Letzten Endes ging Breitenfurt im Duell mit Sommerein als Sieger hervor.

Trotz der Niederlage fiel der SC Sommerein in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz drei.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SK Breitenfurt im Klassement nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.

Für Sommerein gibt es einiges zu tun. Denn die Bilanz von vier Punkten aus drei Heimspielen lässt doch Luft nach oben. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei.

Am kommenden Sonntag trifft der SC Sommerein auf den ASK Schwadorf 1936, der SK Breitenfurt spielt tags zuvor gegen den FSV Velm.

1. Klasse Ost: SC Sommerein – SK Breitenfurt, 2:3 (1:1)

77 Mathias Kunauer 2:3

66 Manuel Gotschy 2:2

59 Nicola Magdelinic 1:2

45 Manuel Gotschy 1:1

18 Paul Exel 0:1