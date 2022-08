SC Himberg besiegt ASK-BSC Bruck II souverän mit 3:0

Details Sonntag, 28. August 2022 04:22

1. Klasse Ost: Rund 55 Zuschauer fanden sich im Parkstadion in Bruck/L. ein, um das Spiel des ASK-BSC Bruck II und des SC Himberg zu beobachten. Die Reserve des ASK-BSC Bruck/L. KM konnte dem SC Himberg nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der SC Himberg bereits in Front. Patrick Weber markierte in der fünften Minute die Führung. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ertönte ein Elfmeterpfiff. In der 34. Minute erhöhte Alexander Gogic mit dem fälligen Strafstoß auf 2:0 für die Gäste. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Vier Spiele, vier Siege für Himberg

Daniel Trost besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Himberg (71.). Letztlich fuhr der Tabellenprimus einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Der ASK-BSC Bruck II findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. In dieser Saison sammelte das Heimteam bisher einen Sieg und kassierte drei Niederlagen. Der SC Himberg steht ganz oben in der Tabelle.

Am nächsten Freitag reist der ASK-BSC Bruck/L. KM II zur Zweitvertretung von FCM Traiskirchen KM, zeitgleich empfängt der SC Himberg die Sportfreunde Berg.

1. Klasse Ost: ASK-BSC Bruck/L. KM II – SC Himberg, 0:3 (0:2)

71 Daniel Trost 0:3

34 Alexander Gogic 0:2

5 Patrick Weber 0:1