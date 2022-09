Der ASK-BSC Bruck II triumphiert beim FCM Traiskirchen II

Details Samstag, 03. September 2022 01:34

1. Klasse Ost: Etwa 100 Zuschauer kamen zum Sport- und Freizeitzentrum nach Traiskirchen und wollten das Spiel der 5. Runde sehen. Mit 0:4 verlor die Reserve von FCM Traiskirchen KM am vergangenen Freitag deutlich gegen die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM.

In den ersten zwanzig Minuten konnte kein Team etwas Zählbares auf die Anzeigentafel bringen. Thomas Gall brachte den ASK-BSC Bruck II dann aber in der 23. Minute in Front. In der 31. Minute brachte Manuel Brunnthaler das Netz für die Gäste zum Zappeln und erhöhte den Vorsprung der Gäste auf 2:0. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten.

Brunnthaler der Mann des Abends

Brunnthaler beseitigte mit seinen Toren (68./86.) die letzten Zweifel am Sieg des ASK-BSC Bruck/L. KM II. Ein starker Auftritt ermöglichte dem ASK-BSC Bruck II am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen FCM Traiskirchen II.

Bei FCM Traiskirchen KM II präsentierte sich die Abwehr angesichts 13 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (12).

Der ASK-BSC Bruck/L. KM II ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit FCM Traiskirchen II und steht aufgrund des gewonnenen Duells mit Traiskirchen II auf dem sechsten Platz. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Sonntag trifft FCM Traiskirchen KM II auf die Sportfreunde Berg, der ASK-BSC Bruck II spielt tags zuvor gegen den SV Wienerwald.

1. Klasse Ost: FCM Traiskirchen KM II – ASK-BSC Bruck/L. KM II, 0:4 (0:2)

86 Manuel Brunnthaler 0:4

68 Manuel Brunnthaler 0:3

31 Manuel Brunnthaler 0:2

23 Thomas Gall 0:1