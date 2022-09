Velm holt Unentschieden beim SK Breitenfurt

Details Sonntag, 04. September 2022 01:06

1. Klasse Ost: Im Spiel des SK Breitenfurt gegen Velm gab es vor etwa 180 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Lange Zeit blieb das Spiel torlos. Für das erste Tor sorgte Norbert Bela Toth. In der 27. Minute traf der Spieler des FSV Velm ins Schwarze. Wer glaubte, der SK Breitenfurt sei geschockt, irrte. Paul Exel machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (32.). Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Viele Tore, kein Sieger

Lukas Hajek witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für Velm ein (53.). Aus der Ruhe ließ sich Breitenfurt nicht bringen. Mathias Kunauer erzielte wenig später den Ausgleich (54.). Das 3:2 des Gastgebers bejubelte Michael Germ (65.). Für den späten Ausgleich war Andreas Riedl verantwortlich, der in der 81. Minute zur Stelle war und den 3:3-Endstand herstellte. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Der SK Breitenfurt und der FSV Velm spielten unentschieden.

Ein Punkt reichte dem SK Breitenfurt, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun sechs Punkten steht Breitenfurt auf Platz acht.

Velm muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Gast findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des FSV Velm liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 17 Gegentreffer fing.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein. Nur einmal ging Velm in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Der SK Breitenfurt tritt am Freitag, den 09.09.2022, um 19:30 Uhr, beim SC Göttlesbrunn - Arbesthal an. Einen Tag später (16:30 Uhr) empfängt der FSV Velm den ASK Schwadorf 1936.

1. Klasse Ost: SK Breitenfurt – FSV Velm, 3:3 (1:1)

81 Andreas Riedl 3:3

65 Michael Germ 3:2

54 Mathias Kunauer 2:2

53 Lukas Hajek 1:2

32 Paul Exel 1:1

27 Norbert Bela Toth 0:1