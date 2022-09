Niederlage gegen Haslau: ASK Kleinneusiedl weiter ohne Punkte

Details Sonntag, 11. September 2022 00:51

1. Klasse Ost: Rund 90 Zuschauer kamen zum Spiel der 6. Runde und wollten das Duell zwischen dem ASK Kleinneusiedl und dem SC Haslau mitverfolgen. Der SC Haslau hat sich gegen den ASK Kleinneusiedl mit 4:2 durchgesetzt und sich damit den ersten Sieg in der neuen Saison gesichert. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur SC Haslau/Ma. E. heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Roman Hlina brachte Haslau in der 15. Spielminute in Führung. Kurz vor der Pause traf David Ozogany für den Gast zum 2:0 (45.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Dominik Hutter (Kleinneusiedl) musste nach einer Torchancenverhinderung (49.) mit Rot vom Platz. In der 55. Minute legte Ozogany zum 3:0 zugunsten des SC Haslau/Ma. E. nach. Michael Grohs baute den Vorsprung des SC Haslau in der 59. Minute auf 4:0 aus. In der 61. Minute brachte Josef Mostafa das Netz für Kleinneusiedl zum Zappeln und konnte auf 4:1 verkürzen. Kleinneusiedls Niklas Kolowrat sah nach einer Beleidigung kurz darauf ebenfalls Rot (62.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Daniel Bakare für einen weiteren Treffer sorgte (92.) und den Endstand herstellte. Schließlich strich Haslau die Optimalausbeute gegen den ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa ein.

Zwei Rote Karten machten es der Heimelf schwer

Mit 21 Gegentreffern hat der ASK Kleinneusiedl schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur drei Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich dreieinhalb Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Das Schlusslicht ist das einzige Team in der Liga, das bisher ohne Punkt in der Tabelle dasteht.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der SC Haslau/Ma. E. im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zehnten Tabellenplatz. Nur einmal gab sich der SC Haslau bisher geschlagen. Nur einmal ging Haslau in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag tritt Kleinneusiedl beim SK Breitenfurt an, während der SC Haslau/Ma. E. einen Tag zuvor die Zweitvertretung des ASK-BSC Bruck/L. KM empfängt.

1. Klasse Ost: ASK Kleinneusiedl-Enzersdorf/Fischa – SC Haslau/Ma. E, 2:4 (0:2)

92 Daniel Bakare 2:4

61 Josef Mostafa 1:4

59 Michael Grohs 0:4

55 David Ozogany 0:3

45 David Ozogany 0:2

15 Roman Hlina 0:1