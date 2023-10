„Es ist einfach ein guter Spirit in der Truppe“ - SVG Pitten lächelt nach neun Spielen vom 1. Tabellenplatz!

Details Mittwoch, 11. Oktober 2023 19:50

Die Sportvereinigung Pitten erlebt in der aktuellen Saison eine vielversprechende Phase. Nach neun Spielen, darunter ein Unentschieden, ein Sieg und eine Niederlage, hat das Team sechs Spiele ungeschlagen hinter sich. Derzeit stehen noch vier Spiele bis zur Winterpause an und die SVG Pitten hat die Gelegenheit, seine bisherige Leistung zu bewerten und mögliche Anpassungen vorzunehmen. Der Verein ist entschlossen, den Trend der ungeschlagenen Spiele fortzusetzen und seine Position in der Tabelle zu festigen.

Schnell in der richtigen Spur

Die SVG Pitten hat die ersten neun Spiele der laufenden Saison mit einer beeindruckenden Leistung abgeschlossen und steht derzeit an der Spitze der Tabelle. Nach einem Unentschieden im ersten Spiel zeigte das Team im zweiten Spiel, dass es gewinnen kann. Eine Niederlage im dritten Spiel war ein Rückschlag, aber der Verein erholte sich schnell.

"Wir schauen von Spiel zu Spiel"

Helmut Holzer, sportlicher Leiter der SVG Pitten, sieht die Situation sehr positiv: „Die Stimmung im Verein ist seit vielen Jahren sehr gut. Die jungen Spieler geben auch Gas, die Burschen marschieren und es ist einfach ein guter Spirit in der Truppe. Wir machen uns keinen Druck, wir schauen von Spiel zu Spiel und zum Schluss werden wir sehen, was raus kommt.“



Am Miterfolg der SVG Pitten ist sicherlich auch Topstürmer Ondrej Skorec verantwortlich. Dieser traf in den letzten neun Spielen insgesamt 12 Mal. Der Torschützenkönig netzte zuletzt gegen die Zweitvertretung von Scheiblingkirchen wieder zweimal.

Nicht viele Änderungen seit dem Sommer

„Wir haben im Sommer nicht viel gemacht. Nur Csaba Vachtler kam neu dazu. Er ist der Kopf der Mannschaft und spielt im defensiven, zentralen Mittelfeld. Vachtler, Skorec und Frljuzec sind eine sehr gute Achse“, so Holzer.

Der Sportliche Leiter warnt aber vor zu großer Vorfreude: „Jeder weiß, wie schnell es gehen kann. Es kann sofort anders aussehen. Zum Glück haben wir zurzeit keinen wirklich verletzen Spieler. Ziel ist es, vorne mitzuspielen.“ Vereine wie SK Wiesmath, ASK Oberwaltersdorf oder den SC Sportclub sieht Holzer als Titelkonkurrenten.

Insgesamt zeigt sich die SVG Pitten hochmotiviert und entschlossen, in der aktuellen Saison erfolgreich abzuschneiden. Mit Trainer Manuel Felber an der Spitze und einem talentierten Kader könnte der Verein weiterhin Überraschungen für die Konkurrenz bereithalten, wenn er sich auf die verbleibenden Spiele vorbereitet.

