In Grimmenstein sollen weiter Punkte gesammelt werden

In der Reihe der-Interviews ist dieses Mal, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Manuel Felber überwintert dabei in der 1. Klasse Süd nach sechs Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang fünf. In Grimmenstein, wo bereits im Jahr 1932 der Eisenbahnersportverein Wechsel gegründet wurde, sollen auch im Frühjahr weiter fleißig Punkte gesammelt werden.