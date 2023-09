Neunkirchen gewinnt Torfestival beim SC Aspang

Details Samstag, 02. September 2023 00:04

1. Klasse Süd: Etwa 100 Besucher fanden sich am Freitagabend in Aspang ein, um das Spiel des SC Aspang gegen den SC Neunkirchen mitzuverfolgen und kamen dabei voll auf ihre Kosten. Der SC Aspang und der SC Neunkirchen lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Neunkirchen bereits in Front. Andras Dunai markierte in der fünften Minute die Führung. Für das 1:1 von Aspang zeichnete Michael Schratt verantwortlich (32.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Dunai mit Dreierpack

Die Heimelf kam stark aus den Kabinen. In der 47. Minute brachte Stefan Lemberger den Ball per Kopf im Netz des SC Neunkirchen unter. Dunai schockte den SC Aspang und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Neunkirchen (60., Elfmeter/82.). In derselben Minute hatte Adhurim Hasi vom SC Neunkirchen die Ampelkarte kassiert. Der Gast bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Schratt per Elfmeter für den 3:3-Ausgleich sorgte (84.).

Lang hielt der Punkt nicht für die Gastgeber. Atilla, der Freistoßkönig souverän aus 35 Metern. Alois Wöhrer, Ticker-Reporter

Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Attila Talabér, der mit seinem Freistoß-Treffer in der 87. Minute die späte Führung von Neunkirchen sicherstellte. Schließlich sprang für den SC Neunkirchen gegen Aspang ein Dreier heraus.

Neben dem SC Aspang gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. Einen klassischen Fehlstart legte die Heimmannschaft hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Bei Neunkirchen präsentierte sich die Abwehr angesichts neun Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (8). Mit dem Dreier sprang der SC Neunkirchen auf den zweiten Platz der 1. Klasse Süd. Zwei Siege, ein Remis und eine Niederlage tragen zur Momentaufnahme von Neunkirchen bei.

Aspang tritt am Samstag, den 09.09.2023, um 16:30 Uhr, beim BSV Enzesfeld/H. an. Einen Tag später (11:00 Uhr) empfängt der SC Neunkirchen die SVg Pitten.

1. Klasse Süd: SC Aspang – SC Neunkirchen, 3:4 (1:1)

87 Attila Talaber 3:4

84 Michael Schratt 3:3

82 Andras Dunai 2:3

60 Andras Dunai 2:2

47 Stefan Lemberger 2:1

32 Michael Schratt 1:1

5 Andras Dunai 0:1

