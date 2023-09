Skorec schießt SVg Pitten zum Heimsieg gegen Zöbern

Details Sonntag, 03. September 2023 00:01

1. Klasse Süd: Rund 150 Zuschauer wollten sich das Spiel der 4. Runde nicht entgehen lassen und sahen dabei einen klaren Heimsieg. Der EFM SC Zöbern hatte am Samstag gegen die SVg Pitten mit 0:4 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage.

Eine halbe Stunde lang stand auf beiden Seiten die Null. Für das erste Tor sorgte Ondrej Skorec. In der 30. Minute traf der Spieler der SVg Pitten ins Schwarze. Matej Izvolt vom SC Zöbern sah glatt Rot (38., Torchancenverhinderung). Der Unparteiische beendete die erste Halbzeit, ohne dass weitere Tore fielen.

Skorec der Matchwinner

Kurz nach Wiederbeginn sorgte ein weiterer Treffer für einen Schockzustand bei den Gästen. Nikola Frljuzec nutzte die Chance für Pitten und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. In Überzahl konnten die Heimischen das Spiel kontrollieren und kamen noch zu weiteren Treffern. Skorec beseitigte mit seinen Toren (83./92.) die letzten Zweifel am Sieg der Heimmannschaft. Letztlich feierte die SVg Pitten gegen den Gast nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Die SVg Pitten reklamiert mit diesem Sieg einen Sprung in der Tabelle für sich. Pitten rangiert zu diesem frühen Saisonzeitpunkt nun auf dem vierten Platz.

Der EFM SC Zöbern rutschte mit dieser Niederlage auf den siebten Tabellenplatz ab.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Am kommenden Sonntag tritt die SVg Pitten beim SC Neunkirchen an, während der SC Zöbern zwei Tage zuvor den 1. SC Sollenau empfängt.

1. Klasse Süd: SVg Pitten – EFM SC Zöbern, 4:0 (2:0)

92 Ondrej Skorec 4:0

83 Ondrej Skorec 3:0

47 Nikola Frljuzec 2:0

30 Ondrej Skorec 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.