Cabrera trifft – Weissenbach siegt bei Enzesfeld/H.

Details Sonntag, 27. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Vor 200 Zuschauern trafen sich am Samstag der BSV Enzesfeld/H. und der SC Weissenbach in Hirtenberg zum Kräftemessen. Viele Tore bekamen die Zuschauer nicht zu sehen. Durch ein 1:0 holte sich Weissenbach drei Punkte beim BSV Enzesfeld/H.

Die Gäste kamen nach zwei Minuten zur ersten großen Torchance. Martin Blaho platziert den Ball aber knapp neben das Tor. Dann klopften auch die Hausherren erstmals an. Nihat Güzel scheiterte mit seinem Freistoß an Keeper und Querlatte (5.).

Nihat Güzel mit einem Freistoß aus rechter Position direkt aber sein ganz guter Versuch hoch ins kurze Eck kann der Schlussmann über die Latte lenken. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Die Gäste wurden stärker. In MInute zehn mussten die Heimsichen einen Abschluss der Gäste noch auf der Linie retten. Nur wenige Augenblicke später war erneut die Querlatte im Weg (11.). Vor 200 Zuschauern traf Ione Agoney Jimenez Cabrera mit einem flachen Abschluss ins kurze Eck zum 1:0 (26.).

Tor für SC Connection-Personal Weissenbach durch Ione Agoney Jimenez Cabrera zum 0:1! Er bekommt vom rechten Flügel eine Flanke an der zweiten Stange und setzt das Ding flach ins lange Eck. Mathias Haderer, Ticker-Reporter

Nach 51 Minuten traf cabrera erneut die Querlatte. In Minute 58 versuchte es Dominik Bauer, der von Tomislav Rakita bedient wurde, doch er scheiterte am Gäste-Keeper. Nach der Rückkehr aus der Kabine fielen keine weiteren Tore; so reichte dem SC Weissenbach der 1:0-Halbzeitstand für den dreifachen Punktgewinn.

Die Aufstellungen:

BSV ENZESFELD/HIRTENBERG: 22 Markus Seitl (TW), 07 Alen Dragomirovic, 08 Tomislav Rakita, 10 Manuel Braun (K), 37 Patrick Pammer, 03 Christoph Feibel, 11 Dominik Bauer, 19 Milan Milojevic, 20 Julian Macourek, 30 Nihat Güzel, 17 Jan Richard Lunczer.

SC CONNECTION-PERSONAL WEISSENBACH: 01 Sebastian Berger (TW), 03 Ozren Savic, 04 Karlo Olsak, 05 Semih Recep Gökce (K), 06 Denis Lacic, 08 Martin Blaho, 10 Thorsten Tannert, 11 Oliver Vejnar, 13 Ione Agoney Jimenez Cabrera, 15 Manuel Steiner, 21 Marco Schwarz

Mit einem Sieg und einer Niederlage weist BSV Enzesfeld/H. eine ausgeglichene Bilanz vor. Folgerichtig stehen die Gastgeber im Mittelfeld der Tabelle.

In dieser Saison sammelte Weissenbach bisher zwei Siege und kassierte eine Niederlage.

Mit diesem Sieg zog der SC Weissenbach am BSV Enzesfeld/H. vorbei auf Platz drei. BSV Enzesfeld/H. fiel auf die fünfte Tabellenposition.

Nächster Prüfstein für den BSV Enzesfeld/H. ist am Freitag, den 01.09.2023 (19:30 Uhr) auf gegnerischer Anlage der SK Raika Wiesmath. Einen Tag später (16:30 Uhr) misst sich Weissenbach mit dem SC Lanzenkirchen.

1. Klasse Süd: BSV Enzesfeld/H. – SC Weissenbach, 0:1 (0:1)

26 Ione Agoney Jimenez Cabrera 0:1

