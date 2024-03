Triumph von Weissenbach beim SK Wiesmath

Spielberichte

1. Klasse Süd: Mit dem SK Wiesmath und Weissenbach trafen sich am Freitag zwei Topteams vor rund 170 Fans. Für Wiesmath schien der SC Weissenbach aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Weissenbach ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den SK Raika Wiesmath einen klaren Erfolg. Enger ging es kaum: Der SK Wiesmath hatte sich im Hinspiel knapp mit 2:1 behauptet.

Im Spiel der Runde konnte sich keines der beiden Teams in den ersten 45 Minuten einen Vorteil erspielen. Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Für das erste Tor sorgte Karlo Olsak. In der 54. Minute traf der Spieler des SC Weissenbach ins Schwarze. Der Gast spielte nun wieder mit breiter Brust. Ione Agoney Jimenez Cabrera erhöhte für den Tabellenführer auf 2:0 (73.). Den Vorsprung der Gäste ließ Srdjan Savic in der 83. Minute anwachsen. Schließlich sprang für Weissenbach gegen Wiesmath ein Dreier heraus.

Weissenbach weiterhin Tabellenführer

Nach 15 absolvierten Begegnungen nimmt der SK Raika Wiesmath den vierten Platz in der Tabelle ein. Die Gastgeber weisen in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, fünf Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor.

Wer soll den SC Weissenbach noch stoppen? Weissenbach verbuchte gegen den SK Wiesmath die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Süd weiter an. Die Saisonbilanz des SC Weissenbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zehn Siegen und zwei Unentschieden büßte Weissenbach lediglich drei Niederlagen ein.

Nur einmal ging Wiesmath in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld. Mit vier Siegen in Folge ist der SC Weissenbach so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Sonntag trifft der SK Raika Wiesmath auf den SC Aspang, Weissenbach spielt tags zuvor gegen den BSV Enzesfeld/H.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SC Weissenbach, 0:3 (0:0)

83 Srdjan Savic 0:3

73 Ione Agoney Jimenez Cabrera 0:2

54 Karlo Olsak 0:1

Details

