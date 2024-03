Vier-Tore-Gala – Lanzenkirchens Puljic schießt Zillingdorf ab!

Spielberichte

Details Sonntag, 24. März 2024 03:57

1. Klasse Süd: Mit 1:5 verlor der SV Zillingdorf am vergangenen Samstag vor rund 150 Zuschauern deutlich gegen Lanzenkirchen. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SC Lanzenkirchen wurde der Favoritenrolle gerecht. Im Hinspiel hatte sich die Heimmannschaft als keine große Hürde erwiesen und mit 2:5 verloren.

Nach zwanzig MInuten war die Torsperre überwunden. Ein Mann setzte dabei ein Zeichen. Mit einem schnellen Hattrick (20./24./26.) zum 3:0 schockte Igor Puljic Zillingdorf. Erst in Minute 35 fanden die Gäste ihre erste Topchance vor, konnten diese allerdings nicht nutzen. Bis zur Pause hielt die Defensive des Tabellenletzten dicht, sodass sich der Vorsprung von Lanzenkirchen nicht weiter vergrößerte.

Puljic, Puljic und immer wieder Puljic

In Minute 51 scheiterte Puljic noch alleine vor dem Tor.

Normalerweise müsste es 4:0 stehen. Igor alleine vorm Tor und der Verteidger rettet in letzter Sekunde! Wanda, Ticker-Reporter

Doch er ließ nicht locker und machte kurz darauf doch noch seinen vierten Treffer. Puljic führte sein Team heute beinahe im Alleingang zum Erfolg: Mit dem 4:0 war er schon das vierte Mal an diesem Tag erfolgreich (52.). Markus Dumitran erzielte in der 74. Minute den Ehrentreffer für den SV Zillingdorf. Matthias Schmitz überwand den gegnerischen Schlussmann zum 5:1 für den SC Lanzenkirchen (80.). Letztlich feierte Lanzenkirchen gegen Zillingdorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Der SC Lanzenkirchen muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Lanzenkirchen bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Durch den klaren Erfolg über den SV Zillingdorf ist der SC Lanzenkirchen weiter im Aufwind.

Zillingdorf bleibt die defensivschwächste Mannschaft der 1. Klasse Süd. Mit erschreckenden 46 Gegentoren stellt der Gast die schlechteste Abwehr der Liga. Nun musste sich der SV Zillingdorf schon zehnmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die sportliche Misere – in den letzten acht Spielen gelang Zillingdorf kein einziger Sieg – hat ein Abstürzen im Tableau zur Folge. Aktuell liegt der SV Zillingdorf nur auf Rang 14.

Lanzenkirchen setzte sich mit diesem Sieg von Zillingdorf ab und nimmt nun mit 15 Punkten den zehnten Rang ein, während der SV Zillingdorf weiterhin elf Zähler auf dem Konto hat und den 14. Tabellenplatz einnimmt.

Der SC Lanzenkirchen tritt am Freitag, den 29.03.2024, um 19:30 Uhr, bei der Reserve des USV Scheiblingkirchen an. Zwei Tage später (16:30 Uhr) empfängt Zillingdorf den ASK Oberwaltersdorf.

1. Klasse Süd: SC Lanzenkirchen – SV Zillingdorf, 5:1 (3:0)

80 Matthias Schmitz 5:1

74 Markus Dumitran 4:1

52 Igor Puljic 4:0

26 Igor Puljic 3:0

24 Igor Puljic 2:0

20 Igor Puljic 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.