SC Hirschwang fertigt Weissenbach ab

1. Klasse Süd: Rund 140 Fans kamen zum Heimspiel des SC Weissenbach gegen Tabellenführer SC Hirschwang. Der SC Weissenbach kam gegen den SC Hirschwang mit 0:5 unter die Räder. Der SC Hirschwang setzte sich standesgemäß gegen Weissenbach durch.

Für das 1:0 und 2:0 war Libor Zondra verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (20./40.). Ehe es in die Kabinen ging, markierte Hasan Duman das 3:0 für Hirschwang (42.). Die Überlegenheit des Spitzenreiters spiegelte sich in einer deutlichen Halbzeitführung wider.

Zwei Rote Karten in einer Aktion

In Minute 71 gingen bei Weissenbachs Karlo Olsak und Sandi Cavkic die Pferde durch. Beide ließen sich zur Kritik am Schiedsrichter hinreißen und sahen prompt Rot. Für das 4:0 des Gasts sorgte Duman, der in Minute 78 zur Stelle war. Danijel Galic besorgte in der Schlussphase schließlich den fünften Treffer für den SC Hirschwang (87.). Der Referee pfiff schließlich das Spiel ab, in dem der SC Hirschwang bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Der SC Weissenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Heimmannschaft befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Hirschwang weiter im Abstiegssog. Nun musste sich Weissenbach schon sechsmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte der SC Weissenbach nur vier Zähler.

Der SC Hirschwang macht es sich auf den Aufstiegsrängen gemütlich. Beim SC Hirschwang greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal neun Gegentoren stellt Hirschwang die beste Defensive der 1. Klasse Süd. Der SC Hirschwang weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, einer Punkteteilung und keiner einzigen Niederlage vor. Hirschwang scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende sieben Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am nächsten Freitag reist Weissenbach zum SV Bad Erlach, zeitgleich empfängt der SC Hirschwang den USC Krumbach.

1. Klasse Süd: SC Weissenbach – SC Hirschwang, 0:5 (0:3)

20 Libor Zondra 0:1

40 Libor Zondra 0:2

42 Hasan Duman 0:3

78 Hasan Duman 0:4

87 Danijel Galic 0:5

