Neunkirchens Schanner bestraft SK Wiesmath in der Schlussphase

Details Samstag, 13. August 2022 01:27

1. Klasse Süd: Endlich ist die neue Saison am Laufen. Auch in der 1. Klasse Süd freuen sich die Fans auf eine spannende Saison. Zum Saisonstart boten der SK Raika Wiesmath und der SC Neunkirchen den rund 120 Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 2:3.

Neunkirchen erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Andras Dunai traf in der fünften Minute zur frühen Führung. In Folge entwickelte sich eine kampfbetonte Partie. Der Gast musste nach einem Gestocher im eigenen Strafraum den Treffer von Johannes Handler zum 1:1 hinnehmen (27.). Der Treffer zum 2:1 sicherte dem SC Neunkirchen nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Dunai in diesem Spiel (38.). Neunkirchen hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Schanner schießt Neunkirchen zum Sieg

Patrik Tarlosi versenkte den Ball in der 66. Minute im Netz des SC Neunkirchen und glich zum 2:2 aus. Dass Neunkirchen in der Schlussphase auf den Sieg hoffte, war das Verdienst von Robin Schanner, der in der 75. Minute zur Stelle war. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter siegte der SC Neunkirchen gegen den SK Wiesmath.

Der nächste Gegner von Wiesmath, welcher in neun Wochen, am 14.10.2022, empfangen wird, ist der 1.SC Felixdorf. Neunkirchen hat das nächste Spiel in fünf Wochen, am 17.09.2022 gegen den SC Felixdorf.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SC Neunkirchen, 2:3 (1:2)

75 Robin Schanner 2:3

66 Patrik Tarlosi 2:2

38 Andras Dunai 1:2

27 Johannes Handler 1:1

5 Andras Dunai 0:1