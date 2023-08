Wiesmath gewinnt das Torfestival gegen Aspang

Details Samstag, 26. August 2023 00:01

1. Klasse Süd: Vor rund 150 Besuchern kam es Am Freitagabend zum Aufeinandertreffen zwischen dem SK Wiesmath und dem SC Aspang. Der SK Raika Wiesmath und der SC Aspang lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 5:4 endete.

Aspang erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Michael Schratt traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Martin Hubert beförderte das Leder nur zehn Minuten später zum 2:0 der Gäste in die Maschen (16.). Doch die Heimelf wollte antworten und tat das auch. Andras Stieber verkürzte für den SK Wiesmath später in der 25. Minute auf 1:2. Bevor es in die Pause ging, hatte Christian Senft noch das 2:2 des Gastgebers parat (43.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Schwarz leitet die Wende ein

Die zweite Halbzeit wurde angepfiffen und drei Minuten später ging der SC Aspang durch den zweiten Treffer von Schratt erneut in Führung. Elias Mileder versenkte die Kugel dann sogar zum 4:2 für Aspang (61.). Doch dann schlug die Stunde des Manuel Schwarz. Schwarz schlug doppelt zu und glich damit für Wiesmath zum 4:4 aus (70./72.). Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Stieber mit seinem direkt verwnadelten Freistoß den entscheidenden Führungstreffer für den Tabellenprimus erzielte (92.). Der SC Aspang war bereits auf der Siegerstraße, geriet im Verlauf jedoch ins Straucheln und stand am Ende mit leeren Händen da.

Beim SK Raika Wiesmath präsentierte sich die Abwehr angesichts sieben Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (11). Der SK Wiesmath ist mit neun Punkten aus drei Partien gut in die Saison gestartet.

Aspang bleibt abwehrschwach und damit weiter im unteren Tabellendrittel. Einen klassischen Fehlstart legte Aspang hin. Drei Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Während Wiesmath am kommenden Freitag den BSV Enzesfeld/H. empfängt, bekommt es der SC Aspang am selben Tag mit dem SC Neunkirchen zu tun.

1. Klasse Süd: SK Raika Wiesmath – SC Aspang, 5:4 (2:2)

92 Andras Stieber 5:4

72 Manuel Schwarz 4:4

70 Manuel Schwarz 3:4

61 Elias Mileder 2:4

48 Michael Schratt 2:3

43 Christian Senft 2:2

25 Andras Stieber 1:2

16 Martin Hubert 0:2

6 Michael Schratt 0:1

