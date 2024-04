USV Brand-Nagelberg: "Felsenfest davon überzeugt, dass das in den nächsten Runden entschieden ist"

1. Klasse Waldviertel

Der USV Brand-Nagelberg hat in der Rückrunde der 1. Klasse Waldviertel bis dato äußerst stark performt und das eigene Punktekonto im Vergleich zum Winter schon einmal um zehn Punkte aufgefettet. Der Elf von Trainer Markus Dangl ist es im Winter durch geschickte Transfers gelungen, sich zu stabilisieren und auch die Tordifferenz in ein seriöseres Licht zu rücken. Dennoch hat man mit der einen oder anderen Herausforderung zu kämpfen, so agiert man aktuell ein wenig ersatzgeschwächt. In Kürze steht das wichtige Spiel gegen Litschau an.

Ligaportal: Herr Dangl, wie fällt Ihr Resümee zum bisherigen Frühjahr Ihrer Mannschaft aus?

Markus Dangl: Das Resümee ist mehr als zufriedenstellend. Wir haben durch die Transfers, die wir getätigt haben, in der Winterpause sicher auf den richtigen Positionen, wo wir Handlungsbedarf hatten, nachgerüstet, sprich mit Herrn Pfeiffer einen sehr soliden Tormann geholt und mit Herrn Granov die nötige Stabilität in der Innenverteidigung hergestellt. Wir sind somit, auch vom Torverhältnis betrachtet, in der Rückrunde deutlich besser als noch im Herbst.

Das Zweite ist natürlich, dass wir die Verletzungen vom Herbst in den Anfangsrunden noch nicht hatten. Die Mannschaft ist nun sehr routiniert, auch vom Durchschnittsalter her, die spielerische Qualität ist ebenfalls gegeben.

Ligaportal: Hat sich für Sie von der Ausgangsposition bzw. der Herangehensweise etwas verändert?

Markus Dangl: Wir wollen mit unten nichts zu tun haben, leider gibt es den Wermutstropfen, dass wir nun doch den einen oder anderen Verletzten dazubekommen haben. Ansonsten ist es natürlich so, dass wir jedes Spiel gewinnen wollen, egal wer kommt. Hätten wir die gleiche Mannschaft schon im Herbst gehabt, würde ich uns sogar zutrauen, dass wir ganz vorne mitgespielt hätten, das war aber nicht so, und Verletzungen können in jeder Mannschaft passieren.

Ligaportal: Wie lauten nun die verbleibenden Ziele?

Markus Dangl: Grundsätzlich appelliere ich immer an die Mannschaft, dass sie jedes Spiel gewinnen will, natürlich schauen wir von Spiel zu Spiel, man nimmt sich natürlich ein Punktemaximum vor, das man erreichen möchte im Frühjahr, und das klare Ziel, das wir zwar nicht kommuniziert haben, ist, dass wir 20 Punkte im Frühjahr machen. Bei zehn stehen wir, wir brauchen somit noch drei Siege und ein Unentschieden, ich glaube, das ist mit dieser Mannschaft locker drinnen, dann kommt irgendwo ein Mittelfeldplatz raus. Um den Aufstieg können wir nicht mehr spielen, da wir zu weit zurück sind, jetzt ist einmal das Wichtigste, den Klassenerhalt zu schaffen, ich bin felsenfest davon überzeugt, dass das in den nächsten Runden entschieden ist.

