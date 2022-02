SV Weitra will "Automatismen schaffen"

Details Freitag, 04. Februar 2022 10:05

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Klaus Doppler, Trainer beim SV Weitra, an der Reihe. Seine Mannschaft überwintert dabei in der 1. Klasse Waldviertel nach fünf Siegen, drei Remis und fünf Niederlagen mit 18 Punkten auf Rang sechs. Doppler hat für die Frühjahrssaison ein klares Ziel: "Da ich die Mannschaft erst im Sommer 2021 übernommen habe, werde ich versuchen, sie sowohl offensiv als auch defensiv zu verbessern und gewisse Automatismen schaffen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Klaus Doppler: "Die gesamte Herbstsaison war sehr durchwachsen. Nach einer sehr guten Sommervorbereitung waren wir sehr optimistisch und gingen voller Vorfreude in die Meisterschaft. Wir konnten die gute Vorbereitung leider nur selten bestätigen und hatten von der ersten Runde an immer wieder mit längeren Verletzungspausen einiger Leistungsträger zu kämpfen. Dadurch waren unsere sportlichen Leistungen von Woche zu Woche sehr unterschiedlich. Wir haben aufgrund der vielen Ausfälle sportlich das Maximum rausgeholt, sind jedoch in Summe gesehen mit dem Erreichten nicht ganz zufrieden."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Doppler: "Die Stimmung im Verein war die ganz Herbstsaison sehr gut und ist auch jetzt mit Beginn der Frühjahrsvorbereitung ausgezeichnet."

"Im Angriff haben wir Handlungsbedarf"

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Doppler: "Wir haben aktuell zwei Zugänge zu verzeichnen. Im Angriff wird uns Fabian Fritz verstärken und für die Defensive haben wir mit Jakub Vesely einen neuen Legionär geholt. Beide Spieler kommen vom USC Bad Groß Pertholz. Es gibt aber auch drei Abgänge: Martin Popelka wechselt aus privaten Gründen wieder nach Tschechien zu seinem Stammverein zurück und mit Christoph Pollak sowie Sebastian Wally spielen zwei Urgesteine aus Weitra aktuell aus zeitlichen Gründen bis Sommer in Wien. Aufgrund des Abganges von Martin Popelka sind wir aktuell auf der Suche nach einem Stürmer und somit haben wir im Angriff Handlungsbedarf."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Doppler: "Die Verletzungen konnten in der Winterpause soweit auskuriert werden und somit sollten alle Spieler wieder fit sein."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Doppler: "Da ich die Mannschaft erst im Sommer 2021 übernommen habe, werde ich versuchen, sie sowohl offensiv als auch defensiv zu verbessern und gewisse Automatismen schaffen. Da im Tabellenmittelfeld die Punkteabstände sehr gering sind, wollen wir mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben. Wenn alles passt, dann wollen wir uns um ein oder zwei Plätze verbessern."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Doppler: "Aktuell rechne ich fest damit, dass die Meisterschaft planmäßig durchgeführt wird."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Doppler: "Raxendorf, Vitis und Heidenreichstein werden bis zum Schluss um die Meisterschaft kämpfen. Ich kann nur sagen, der 'Beste' möge gewinnen!"