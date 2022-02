Litschau daheim eine Macht, auswärts ein Lüftchen

Details Dienstag, 08. Februar 2022 08:31

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Ralf Wagesreither, Sportlicher Leiter des USC Litschau, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Bruno Meyer überwintert dabei in der 1. Klasse Waldviertel nach fünf Siegen, vier Remis und vier Niederlagen mit 19 Punkten auf Rang fünf. Für die Frühjahrssaison gibt Wagesreither mit Litschau die "Top 5" als klares Ziel aus: "Weiters möchten wir natürlich unsere Heimserie der ungeschlagenen Spiele weiter ausbauen und auch bei den Auswärtsspielen wieder mehr Punkte sammeln."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Ralf Wagesreither: "Rein platzierungstechnisch sind wir im Soll, da unser definiertes Ziel in den Top 5 zu sein, erreicht wurde. Was vorrangig an unserer guten Heimbilanz liegt, wo wir im Herbst ungeschlagen bleiben konnten. Auswärts waren wir dagegen schon ein Lüftchen. Auch spielerisch haben wir noch einiges an Luft nach oben, jedoch ist dieses Manko den vielen verletzungsbedingt nötig gewordenen Umstellungen in der Mannschaft geschuldet gewesen."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Wagesreither: "Die Stimmung im Verein ist sehr gut. Alle freuen sich, dass es wieder los geht, was man auch an der Beteiligung an den bisherigen Trainingseinheiten merkt."

Keine Abgänge in Litschau, aber Scherzer als Zugang

Ligaportal: Gibt es bereits fixe Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sehen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Wagesreither: "Abgänge gibt es glücklicherweise keine zu vermelden. Als Neuzugang können wir mit Richard Scherzer vom SV Eisgarn einen Mittelfeldspieler begrüßen welcher nach längerer Verletzungspause in unserer U23 Fuß fassen möchte, um sich so für die Kampfmannschaft empfehlen zu können."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Wagesreither: "Ja, wie auch viele andere Vereine, hatten wir mit Verletzungen zu kämpfen. Wobei hier der Großteil der angeschlagenen bzw. verletzten Spieler wieder fit sind und die Vorbereitung zu 100 Prozent mitmachen können. Leider hat sich im Abschlusstraining vor dem letzten Spiel im Herbst Verteidiger Fabian Deimel das Kreuzband gerissen. Er wird uns jetzt noch länger fehlen."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Wagesreither: "In erster Linie hoffe ich, dass alle Spieler gesund bleiben. Unser Ziel bleiben weiterhin die Top 5, ob es dann Platz fünf oder der ein oder andere Platz besser ist, liegt in unserer eigenen Hand. Weiters möchten wir natürlich unsere Heimserie der ungeschlagenen Spiele weiter ausbauen und auch bei den Auswärtsspielen wieder mehr Punkte sammeln."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Wagesreither: "Ich gehe davon aus, dass wir diese Saison regulär beenden können."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Wagesreither: "Den Titel werden die Top 3 der Tabelle (Anmerkung: Raxendorf, Vitis und Heidenreichstein) unter sich ausmachen. Am Ende wird der Verein ganz oben stehen, der die wenigsten Verletzten und gesperrten Spieler hat bzw. diese Ausfälle am besten kompensieren kann. Der ausgeglichenste und breiteste Kader wird ausschlaggebend sein."