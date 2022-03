Hervorragende Stimmung bei der SG Brand/Nagelberg

Details Freitag, 18. März 2022 12:52

In der Reihe der Ligaportal-Interviews ist dieses Mal Andreas Führer, Obmann-Stellvertreter der SG Brand/Nagelberg, an der Reihe. Die Mannschaft von Trainer Martin Glaser überwintert dabei in der 1. Klasse Waldviertel nach sechs Siegen, zwei Remis und fünf Niederlagen mit 20 Punkten auf Rang vier. Die Stimmung vor dem Beginn der Frühjahrssaison ist bei der SG Brand-Nagelberg laut Führer "hervorragend". Einziger Makel sind nur "unsere längerfristigen Verletzungssorgen."

Ligaportal: Wie zufrieden sind Sie mit der Herbstsaison bzw. wie fällt der Rückblick aus?

Andreas Führer: "Wir sind mit der ersten Saisonhälfte wirklich äußerst zufrieden. Einzig die Niederlagen in den letzten beiden Auswärtsspielen gegen Nachzügler Dobersberg und in Kautzen haben uns eine noch bessere Ausgangsposition für das Frühjahr gekostet. Sonst war die Punkte-Ausbeute aber nahezu optimal."

Ligaportal: Wie ist die Stimmung beim Verein allgemein?

Führer: "Die Stimmung im Verein ist durch die gute Platzierung in der Meisterschaft wirklich hervorragend. Einziger Makel sind nur unsere längerfristigen Verletzungssorgen."

"Wir haben den Angriff verstärkt"

Ligaportal: Gab es Zu- bzw. Abgänge? Auf welchen Positionen sahen Sie für das Frühjahr Handlungsbedarf?

Führer: "Wir haben den Angriff verstärkt. Als Zugänge wurden Martin Kreil (Bad Sauerbrunn), Tobias Fritz (Gastern) und Benjamin Juran (Heidenreichstein) verpflichtet. Der Abgang hat Christian Haimböck (Bad Großpertholz) betroffen."

Ligaportal: Gab es in der Herbstsaison Verletzungsprobleme oder Erkrankungen und wie geht es den Spielern jetzt?

Führer: "Unser Kapitän Marcel Schindl und Manuel Daschl stehen nach ihren Verletzungspausen wieder zur Verfügung. Aber wie schon erwähnt, haben wir leider jetzt für die Frühjahrssaison große Probleme. Najirvan Bashar mit einer Knieverletzung, dazu Abwehrspieler Jan Marhoun, unser Spielmacher Karel Holzepl und Lukas Daschl sind längerfristige Ausfälle."

Ligaportal: Wie sieht die Zielsetzung für die Frühjahrssaison aus?

Führer: "An der Tabellenspitze liegen Raxendorf, Vitis und Heidenreichstein ganz knapp beisammen. Da können wir aufgrund unserer Ausfälle und durch die verspielten Punkte im Finish der Herbstsaison nicht mehr mitmischen. Der Aufstieg war eigentlich nie Thema."

Ligaportal: Rechnen Sie damit, dass im Frühjahr wieder gespielt werden kann oder wird die Saison erneut abgebrochen?

Führer: "Hoffentlich kann die Meisterschaft diesmal beendet werden."

Ligaportal: Wer sind für Sie die Titelkandidaten und wer macht am Ende das Rennen um den Meistertitel?

Führer: "Raxendorf mit 29 Punkten, Vitis mit ebenfalls 29 Zählern und Heidenreichstein mit 28 Punkten werden sich den Aufstieg ausmachen. Mein Tipp ist Vitis."