Brand-Nagelberg verliert das Heimspiel gegen Weitra

1. Klasse Waldviertel: Etwa 150 Zuschauer wurden im Birkenstadion in Brand gezählt. Brand-Nagelberg hat den Start ins neue Fußballjahr nach vier Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 0:3-Niederlage gegen den SV Weitra verdaut werden.

Nach den ersten 45 Minuten ging es für die USV Brand-Nagelberg und Weitra ohne Torerfolg in die Kabinen. Für das erste Tor sorgte Daniel Gattringer. In der 47. Minute traf der Spieler des SV Weitra ins Schwarze. Dann folgte ein Doppelschlag, der das Spiel entscheiden sollte. Für das 2:0 der Gäste zeichnete Petr Bartejs mit einem direkten Freistoß-Treffer verantwortlich (60.). Jiri Novotny legte in der 65. Minute zum 3:0 für den SV Weitra nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee siegte Weitra gegen Brand-Nagelberg.

Brand-Nagelberg noch ohne Punkte

Neben der USV Brand-Nagelberg gibt es nur noch ein weiteres Team, das in der Liga ohne Punkte in der Tabelle dasteht. 4:14 – das Torverhältnis des Tabellenletzten spricht eine mehr als deutliche Sprache. Einen klassischen Fehlstart legte der Gastgeber hin. Vier Niederlagen in Serie stehen für die Mannschaft zu Buche.

Im Klassement machte der SV Weitra einen Satz und rangiert nun auf dem neunten Platz. Der SV Weitra hat nun den ersten Saisonsieg eingefahren. Vorher hatte man einmal die Punkte geteilt und zwei Niederlagen kassiert.

Brand-Nagelberg tritt kommenden Samstag, um 16:30 Uhr, beim USC Sparkasse Litschau an. Einen Tag später empfängt Weitra den ESV Schwarzenau.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – SV Weitra, 0:3 (0:0)

65 Jiri Novotny 0:3

60 Petr Bartejs 0:2

47 Daniel Gattringer 0:1

