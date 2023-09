USC Litschau geht beim ESV Schwarzenau unter

Details Samstag, 16. September 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: Etwas mehr als 150 Zuschauer verfolgten dieses Spiel der 6. Runde. Erfolglos ging der Auswärtstermin des USC Litschau beim ESV Schwarzenau über die Bühne. Der USC Sparkasse Litschau verlor das Match mit 2:6. Schwarzenau ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen den USC Litschau einen klaren Erfolg.

Der USC Sparkasse Litschau geriet schon in der vierten Minute in Rückstand, als Jaroslav Kubat das schnelle 1:0 für den ESV Schwarzenau erzielte. Für das 2:0 des ESV Schwarzenau zeichnete Lukas Merkl verantwortlich (17.). Dann kam noch mal Hoffnung bei den Gästen auf. Lukas Trnka verkürzte für den USC Litschau später in der 28. Minute auf 1:2. Doch noch vor der Halbzeit legte Merkl seinen zweiten Treffer nach (43.).

Merkl in Topform

Dreierpack für die Heimmannschaft: Nach seinem dritten Tor (45+2.), markierte Merkl nach der Pause seinen vierten Treffer (54.). Miklas Pichler überwand den gegnerischen Schlussmann zum 6:1 für den ESV Schwarzenau (71.). In der 86. Minute erzielte Manuel Stiedl das 2:6 für den USC Sparkasse Litschau. Letzten Endes ging der ESV Schwarzenau im Duell mit dem Gast als Sieger hervor.

Durch die drei Punkte verbesserte sich Schwarzenau im Tableau auf die vierte Position. Die Offensive des ESV Schwarzenau in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch der USC Litschau war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 16-mal schlugen die Angreifer des ESV Schwarzenau in dieser Spielzeit zu. Schwarzenau bleibt weiterhin ohne Niederlage. Bisher hat der ESV Schwarzenau drei Siege und drei Unentschieden auf dem Konto.

18 Tore kassierte der USC Sparkasse Litschau bereits im Laufe dieser Spielzeit – so viel wie keine andere Mannschaft in der 1. Klasse Waldviertel. Der USC Litschau holte auswärts bisher nur drei Zähler. Der USC Sparkasse Litschau hat auch nach der Pleite die elfte Tabellenposition inne. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten des USC Litschau alles andere als positiv.

Der USC Sparkasse Litschau steckt nach vier Partien ohne Sieg im Schlamassel, während der ESV Schwarzenau mit aktuell zwölf Zählern alle Trümpfe in der Hand hat.

Kommende Woche tritt Schwarzenau beim 1. SV Appel Vitis an (Freitag, 19:30 Uhr), zwei Tage später genießt der USC Litschau Heimrecht gegen den UFC Lokomotive Langschlag.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USC Sparkasse Litschau, 6:2 (4:1)

86 Manuel Stiedl 6:2

71 Miklas Pichler 6:1

54 Lukas Merkl 5:1

47 Lukas Merkl 4:1

43 Lukas Merkl 3:1

28 Lukas Trnka 2:1

17 Lukas Merkl 2:0

4 Jaroslav Kubat 1:0

