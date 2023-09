SC St. Martin gewinnt souverän gegen Hartl Haus

Details Sonntag, 17. September 2023 00:01

1. Klasse Waldviertel: 75 Besucher kamen am Samstag zu diesem Spiel der 6. Runde. Beim SC St. Martin gab es für den SC Hartl Haus Echsenbach nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 0:4. Der SC St. Martin erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier.

Die erste Halbzeit stand im Zeichen eines Mannes. Ein lupenreiner Hattrick! Dieses Kunststück gelang Jiri Miker mit den Treffern (16./26./29.) zum 3:0 für die Gastgeber. Beim 3:0 überhob Miker den Keeper aus gut 50 Metern! Erst in Minute 41 kamen auch die Gäste zu einer guten Chance.

Tor, Toor, Tooor für SC St. Martin zum 3:0. WAHNSINN in St. Martin!!! Miker sieht auf der Mittellinie, dass der Tormann zu weit herausen steht und hebt das Ding ins Tor!!! Lupenreiner Hattrick für den Stürmer von St. Martin! JohnDiaz, Ticker-Reporter

Miker der Held des Tages

Kurz nach der Pause gelang Miker fast der vierte Treffer. Sein Versuch wurde noch vom Gäste-Keeper vereitelt, den Nachschuss setzte dann Stefan teufel ins Netz (46.). In Minute 57 vergab Marius Wandl eine Topchance zum 5:0. Auch danach fanden die Heimsichen etliche Chancen vor, den Spielstand weiter zu erhöhen. Am Ende war der Heimsieg aber ungefährdet und deutlich.

Es wird wieder mal brasilianisch im Waldviertler Unterhaus. Weißenbäck spielt mit der Ferse in den Lauf von Hobbiger, welcher noch ein Gurkerl schiebt und auf Teufel aufspielt. Dieser verzieht leider knapp neben das lange Eck. JohnDiaz, Ticker-Reporter

Der Sieg über den SC Hartl Haus, bei dem man ohne Gegentreffer blieb, lässt den SC St. Martin von Höherem träumen. Prunkstück des SC St. Martin ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst fünf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Nur einmal gab sich St. Martin bisher geschlagen. Seit fünf Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, den SC St. Martin zu besiegen.

In der Tabelle liegt der SC Hartl Haus Echsenbach nach der Pleite weiter auf dem 13. Rang. Wo beim SC Hartl Haus der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die sieben erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. In dieser Saison sammelte der SC Hartl Haus Echsenbach bisher einen Sieg und kassierte fünf Niederlagen. Nur einmal ging der SC Hartl Haus in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Nächster Prüfstein für den SC St. Martin ist der USV Gastern auf gegnerischer Anlage (Samstag, 16:00). Hartl Haus misst sich zur selben Zeit mit der USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: SC St. Martin – SC Hartl Haus Echsenbach, 4:0 (3:0)

48 Stefan Teufel 4:0

29 Jiri Miker 3:0

26 Jiri Miker 2:0

16 Jiri Miker 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.