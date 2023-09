Albrechtsberg besiegt USV Gastern spät mit 4:1

Details Montag, 11. September 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Etwa 170 Besucher wollten dieses Spiel der 5. Runde nicht verpassen. Albrechtsberg kam gegen den USV Gastern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der SV Albrechtsberg wurde der Favoritenrolle gerecht.

Die Heimelf kam in den Anfangsminuten zu einigen Chancen, konnte diese aber nicht nutzen. In der Schlussminute vor der Pause hämmerte Lukas Krcmarik den Ball gegen die Querlatte (45.). Nach den ersten 45 Minuten ging es für den USV Gastern und Albrechtsberg ohne Torerfolg in die Kabinen.

Gäste zeigten sich effektiver

Der SV Albrechtsberg ging in der 50. Minute in Front. Benedikt Kühtreiber knallte das Spielgerät aus großer Distant via Querlatte zum 1:0 in die Maschen.

Tor, Toor, Tooor für SV Albrechtsberg zum 0:1 keine Ahnung wer das ist. Sonntagsschuss aus 40m via Unterlatte ins Gehäuse. Ryan Lunzen, Ticker-Reporter

In der 58. Minute erhöhte Lukas Krcmarik mit einem direkten Freistoß auf 2:0 für den Gast.In der Schlussphase kamen die Gastgeber nochmal heran. Alexander Fasching beförderte das Leder zum 1:2 von Gastern in die Maschen (81.).

Tor, Toor, Tooor für USV Gastern zum 1:2 Adam und Jasy kombinieren sich durch und Rübla vollendet mit der Rübe. Wie sein Bruder Daniel. Ryan Lunzen, Ticker-Reporter

Doch die Freude über den Anschluss hielt nicht lange an. Martin Teufel schoss für Albrechtsberg in der 86. Minute das dritte Tor. In der Nachspielzeit besserte Krcmarik seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen zweiten Tagestreffer für den SV Albrechtsberg erzielte. Letzten Endes holte Albrechtsberg gegen den USV Gastern drei Zähler.

Der USV Gastern verliert nach dieser Niederlage in der Tabelle an Boden und steht – auch wenn die Aussagekraft zu diesem frühen Saisonzeitpunkt begrenzt ist – nun auf dem achten Rang. Die Hintermannschaft des Heimteams steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 14 Gegentore kassierte Gastern im Laufe der bisherigen Saison. Der USV Gastern verbuchte insgesamt zwei Siege, ein Remis und zwei Niederlagen. Die Lage des USV Gastern bleibt angespannt. Gegen den SV Albrechtsberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach fünf absolvierten Spielen stockte Albrechtsberg sein Punktekonto bereits auf zwölf Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Die Offensivabteilung des SV Albrechtsberg funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 15-mal zu. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Albrechtsberg. Der SV Albrechtsberg ist seit drei Spielen unbezwungen.

Albrechtsberg ist auswärts noch ohne Punktverlust.

Am kommenden Samstag trifft Gastern auf den SCU Koller Nondorf, der SV Albrechtsberg spielt tags darauf gegen den SV Waldhausen (NÖ).

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – SV Albrechtsberg, 1:4 (0:0)

93 Lukas Krcmarik 1:4

86 Martin Teufel 1:3

81 Alexander Fasching 1:2

58 Lukas Krcmarik 0:2

50 Benedikt Kuehtreiber 0:1

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.