1. SV Vitis beendet gegen Schwarzenau Serie von fünf Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 23. September 2023 00:02

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des 1. SV Vitis gegen den ESV Schwarzenau gab es vor rund 200 Besuchern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Vitis. Die Experten wiesen Schwarzenau vor dem Match gegen den 1. SV Appel Vitis die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren.

Nach fünf Minuten hatten die Heimischen die erste Chance. Lukas Merkl brachte den ESV Schwarzenau in der 20. Minute mit seinem Freistoß-Treffer in Front.

Tor, Toor, Tooor für ESV Schwarzenau zum 0:1 durch Merkl, er drischt den Ball vom Freistoß aus 17 Metern ins Kreuzeck, geiles Tor. Rudolf Rentier, Ticker-Reporter

Die Hausherren versuchten es das eine oder andere Mal, doch der 1. SV Vitis glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für den ESV Schwarzenau in die Kabinen.

Urbanek dreht das Spiel

Nach einer Stunde konnten die Gastgeber endlich jubeln. Schwarzenau musste den Treffer von Alexander Flicker zum 1:1 hinnehmen (60.). Jan Urbanek brachte die Gäste per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 66. per Elfmeter und in der 85. Minute vollstreckte.

Tor, Toor, Tooor für 1. SV Appel Vitis zum 3:1 das Mittel des Matches schlägt zu - wieder Ecke, irgendwie auf die zweite Stange, da steht wieder Urbanek der die Kugel reindrischt. Rudolf Rentier, Ticker-Reporter

Kurz vor Ultimo war noch Dominik Koller zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor des ESV Schwarzenau verantwortlich (87.). Letzten Endes holte Vitis gegen den ESV Schwarzenau drei Zähler.

Mit dem Dreier sprang der 1. SV Appel Vitis auf den achten Platz der 1. Klasse Waldviertel. Zwei Siege, zwei Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme der Heimmannschaft bei. In den letzten fünf Begegnungen holte der 1. SV Vitis insgesamt nur fünf Zähler.

Schwarzenau holte auswärts bisher nur vier Zähler. Der Patzer des ESV Schwarzenau zog im Klassement keine Folgen nach sich. Nur einmal gab sich der ESV Schwarzenau bisher geschlagen. Schwarzenau baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Vitis tritt am kommenden Samstag beim UFC Lokomotive Langschlag an, der ESV Schwarzenau empfängt am selben Tag den SC Hartl Haus Echsenbach.

1. Klasse Waldviertel: 1. SV Appel Vitis – ESV Schwarzenau, 3:2 (0:1)

87 Dominik Koller 3:2

85 Jan Urbanek 3:1

66 Jan Urbanek 2:1

60 Alexander Flicker 1:1

20 Lukas Merkl 0:1

