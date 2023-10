Weitra schlägt Hartl Haus deutlich

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 01:01

1. Klasse Waldviertel: Der USC Hartl Haus Echsenbach steckte gegen den SV Weitra vor 150 Zuschauern eine deutliche 1:4-Niederlage ein. Auf dem Papier hatte die Zuschauer ein ausgeglichenes Match erwartet. Auf dem Platz erwies sich der SV Weitra als das überlegene Team und verbuchte drei Zähler.

Die Hausherren machten von Beginn an klar wer hier als Sieger vom Platz gehen würde. Jiri Havelka brachte sein Team in der neunten Minute nach vorn. Bereits in der zwölften Minute erhöhte Tobias Rozliwka den Vorsprung von Weitra auf 2:0. Das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Daniel Gattringer in der 29. Minute. Die Überlegenheit des SV Weitra spiegelte sich in einer deutlichen 3:0-Halbzeitführung wider.

Tor von Vavrina bleibt nur ein Ehrentreffer

Kaum war die zweite Halbzeit angepfiffen, da trafen die Gäste. Für das 1:3 des USC Hartl Haus zeichnete Jakub Vavrina verantwortlich (46.). Doch nach etwas mehr als einer Stunde war das Spiel endgültig entschieden. Gattringer überwand den gegnerischen Schlussmann zum 4:1 für den SV Weitra (63.). Letztlich fuhr der Gastgeber einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Weitra muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Erfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. Der SV Weitra liegt nun auf Platz zehn. Der SV Weitra bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, ein Unentschieden und sieben Pleiten.

USC Hartl Haus befindet sich nach der deutlichen Niederlage gegen Weitra weiter im Abstiegssog. Wo beim USC Hartl Haus Echsenbach der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 18 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Der Gast musste sich nun schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da der USC Hartl Haus insgesamt auch nur drei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Der Fünf-Spiele-Trend kommt bei USC Hartl Haus etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte der USC Hartl Haus Echsenbach.

Am kommenden Sonntag trifft der SV Weitra auf den USV Gastern, der USC Hartl Haus spielt am selben Tag gegen den USC Sparkasse Litschau.

1. Klasse Waldviertel: SV Weitra – USC Hartl Haus Echsenbach, 4:1 (3:0)

63 Daniel Gattringer 4:1

46 Jakub Vavrina 3:1

29 Daniel Gattringer 3:0

12 Tobias Rozliwka 2:0

9 Jiri Havelka 1:0

