Punkteteilung zwischen Litschau und Waldhausen

1. Klasse Waldviertel: Der USC Sparkasse Litschau und der SV Waldhausen (NÖ) teilten sich an diesem Spieltag vor rund 200 Besuchern die Punkte. Das Match endete mit einem 2:2. Der vermeintlich leichte Gegner war der USC Sparkasse Litschau mitnichten. Der USC Litschau kam gegen den SV Waldhausen zu einem achtbaren Remis.

In Minute neun krachte ein Schuss der Gäste an die Querlatte. Für das erste Tor sorgte Daniel Gutmann. In der 35. Minute traf der Spieler von Waldhausen ins Schwarze.

Tor, Toor, Tooor für USC Sparkasse Litschau. Sebastian Jungbauer bekommt eine Traumflanke von Trinka und versenkt mit dem Kopf zum 1:1. Robert Lewandonutski, Ticker-Reporter

Den Freudenjubel der Gäste machte Sebastian Jungbauer zunichte, als er kurz darauf per Kopfball den Ausgleich besorgte (37.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin.

Doppelter Gutmann reicht zum Punktgewinn

Valentin Grabovac erzielte die Führung, nur traf er ins falsche Tor und schenkte dem USC Litschau durch einen Selbsttreffer das 2:1 (58.).

Tor, Toor, Tooor für USC Sparkasse Litschau .Daniel Kavka zieht aus 20 Meter ab und der Ball landet abgefälscht im unteren Eck. Robert Lewandonutski, Ticker-Reporter

In der 70. Minute sicherte Gutmann seiner Mannschaft mit dem Strafstoß den Ausgleich zum 2:2 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer.

Litschau klopft noch einmal an. Daniel Kavka mit dem Freistoß aus 35 Meter an die Latte. Robert Lewandonutski, Ticker-Reporter

In Minute 81 trafen die Heimischen mit einem Freistoß aus großer Distanz die Latte. Beim Abpfiff durch den Schiedsrichter stand es zwischen dem USC Sparkasse Litschau und dem SV Waldhausen (NÖ) pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Der USC Litschau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Ein Punkt reichte den Gastgebern, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun elf Punkten steht der USC Sparkasse Litschau auf Platz zehn. Die Ursache für das bis dato schwache Abschneiden des USC Litschau liegt insbesondere in der löchrigen Abwehr, die sich bereits 31 Gegentreffer fing. Drei Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat der USC Sparkasse Litschau derzeit auf dem Konto.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel der SV Waldhausen in der Tabelle auf Platz drei. Offensiv konnte Waldhausen in der 1. Klasse Waldviertel kaum jemand das Wasser reichen, was die 29 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Der SV Waldhausen (NÖ) weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sechs Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Der SV Waldhausen erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Am kommenden Sonntag trifft der USC Litschau auf den 1. SV Appel Vitis, Waldhausen spielt tags zuvor gegen die USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – SV Waldhausen (NÖ), 2:2 (1:1)

70 Daniel Gutmann 2:2

58 Eigentor durch Valentin Grabovac 2:1

37 Sebastian Jungbauer 1:1

35 Daniel Gutmann 0:1

