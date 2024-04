Remis für ESV Schwarzenau beim USC Litschau

Spielberichte

Details Sonntag, 21. April 2024 01:31

1. Klasse Waldviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen dem USC Sparkasse Litschau und dem ESV Schwarzenau endete vor 150 Zuschauern mit einem 2:2-Remis. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit gewesen. Der ESV Schwarzenau hatte mit 6:2 gewonnen.

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Daniel Kavka sein Team in der 19. Minute. Kavka verwandelte einen Strafstoß zum 1:0. Ohne dass sich am Stand noch etwas geändert hatte, verabschiedeten sich beide Mannschaften zur Pause in die Kabinen.

Datler trifft in Nachspielzeit

Mit dem Tor zum 2:0 steuerte Kavka bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (61.) und wieder traf er vom Elfmeterpunkt aus. Das 1:2 von Schwarzenau bejubelte Michael Bauer (78.). Die Nachspielzeit lief bereits, als ein Treffer von Robin Datler zum 2:2 (92.) den Gast vor der Niederlage bewahrte. Gedanklich hatte der USC Litschau den Sieg bereits sicher, doch eine famose Aufholjagd sicherte dem ESV Schwarzenau am Ende noch den Teilerfolg.

Der USC Sparkasse Litschau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Nachdem das Heimteam die Hinserie auf Platz zwölf abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt der USC Litschau aktuell den vierten Rang. Der USC Sparkasse Litschau bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz elf. Der USC Litschau schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste. Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat der USC Sparkasse Litschau momentan auf dem Konto. Der USC Litschau erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zehn Zähler.

Auf neuntem Rang hielt sich der ESV Schwarzenau in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Schwarzenau führt mit 29 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Acht Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat der ESV Schwarzenau derzeit auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für den ESV Schwarzenau, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Der USC Sparkasse Litschau stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) beim UFC Lokomotive Langschlag vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt Schwarzenau den 1. SV Appel Vitis.

1. Klasse Waldviertel: USC Sparkasse Litschau – ESV Schwarzenau, 2:2 (1:0)

92 Robin Datler 2:2

78 Michael Bauer 2:1

61 Daniel Kavka 2:0

19 Daniel Kavka 1:0

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.