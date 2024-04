Klarer Triumph von Brand-Nagelberg gegen Litschau

Spielberichte

Details Sonntag, 14. April 2024 01:33

1. Klasse Waldviertel: Brand-Nagelberg kam gegen den USC Sparkasse Litschau vor fast 400 Zuschauern zu einem klaren 4:1-Erfolg. Auf dem Papier ging die USV Brand-Nagelberg als Favorit ins Spiel gegen den USC Litschau – der Verlauf der 90 Minuten zeigte, weshalb dem so war. Das Hinspiel beim USC Sparkasse Litschau hatte Brand-Nagelberg schlussendlich mit 4:2 gewonnen.

Eine Viertelstunde lang tasteten sich beide Teams ab. Marcel Schindl stellte die Weichen für die USV Brand-Nagelberg auf Sieg, als er in Minute 15 mit dem 1:0 zur Stelle war. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt.

Dreifacher Sulek der Mann des Tages

Mit einem schnellen Doppelpack (60./63.) zum 3:0 schockte Peter Sulek den USC Litschau. Daniel Kavka beförderte das Leder zum 1:3 des Gasts über die Linie (84.). In der Nachspielzeit besserte Sulek seine Torbilanz nochmals auf, als er in der 93. Minute seinen dritten Tagestreffer für Brand-Nagelberg erzielte. Ein starker Auftritt ermöglichte dem Gastgeber am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den USC Sparkasse Litschau.

Die USV Brand-Nagelberg muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die Stärke von Brand-Nagelberg liegt in der Offensive – mit insgesamt 40 erzielten Treffern. Mit acht Siegen weist die Bilanz der USV Brand-Nagelberg genauso viele Erfolge wie Niederlagen auf. Folgerichtig findet man sich im Tabellenmittelfeld wieder. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Brand-Nagelberg in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Sechs Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat der USC Litschau momentan auf dem Konto. Der USC Sparkasse Litschau baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Die USV Brand-Nagelberg setzte sich mit diesem Sieg vom USC Litschau ab und belegt nun mit 26 Punkten den siebten Rang, während der USC Sparkasse Litschau weiterhin 21 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Freitag tritt Brand-Nagelberg beim 1. SV Appel Vitis an, während der USC Litschau einen Tag später den ESV Schwarzenau empfängt.

1. Klasse Waldviertel: USV Brand-Nagelberg – USC Sparkasse Litschau, 4:1 (1:0)

93 Peter Sulek 4:1

84 Daniel Kavka 3:1

63 Peter Sulek 3:0

60 Peter Sulek 2:0

15 Marcel Schindl 1:0

Details

