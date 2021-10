USC Rappottenstein untermauert Heimstärke auch gegen Großsiegharts

Details Sonntag, 03. Oktober 2021 04:19

1. Klasse Waldviertel: Mit einer 2:4-Niederlage im Gepäck ging es für den SV Großsiegharts vom Auswärtsmatch beim USC Jungwirth Rappottenstein in Richtung Heimat. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Der USC Rappottenstein wurde der Favoritenrolle gerecht.

Für das erste Tor sorgte Mario Reicher vor etwa 160 Fans. In der 21. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. Großsiegharts glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Referee beide Teams mit der knappen Führung für Rappottenstein in die Kabinen.

Maly-Doppelpack macht alles klar

In der 52. Minute erzielte der SV Großsiegharts durch Mario Weixelbraun den Ausgleich. Für das zweite Tor des Gasts war Tomas Birma verantwortlich, der in der 61. Minute das 2:1 besorgte. Raphael Hahn war es, der in der 71. Minute das Spielgerät im Tor von Großsiegharts unterbrachte. Martin Maly brachte den SV Großsiegharts per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 74. und 78. Minute vollstreckte. Am Schluss fuhr der USC Jungwirth Rappottenstein gegen Großsiegharts auf eigenem Platz einen Sieg ein.

Nach acht absolvierten Spielen stockte der USC Rappottenstein sein Punktekonto bereits auf 17 Zähler auf und hält damit einen starken zweiten Platz. Mit beeindruckenden 26 Treffern stellt Rappottenstein den besten Angriff der 1. Klasse Waldviertel. Der USC Jungwirth Rappottenstein weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von fünf Erfolgen, zwei Punkteteilungen und einer Niederlage vor. Der USC Rappottenstein befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte.

Der SV Großsiegharts muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen Rappottenstein – der SV Großsiegharts bleibt weiter unten drin. Die bisherige Saisonbilanz von Großsiegharts bleibt mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und vier Pleiten schwach. Der Fünf-Spiele-Trend kommt beim SV Großsiegharts etwas bescheiden daher. Lediglich vier Punkte ergatterte Großsiegharts.

1. Klasse Waldviertel: USC Jungwirth Rappottenstein – SV Großsiegharts, 4:2 (1:0)

21 Mario Reicher 1:0

52 Mario Weixelbraun 1:1

61 Tomas Birma 1:2

71 Raphael Hahn 2:2

74 Martin Maly 3:2

78 Martin Maly 4:2

