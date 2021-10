USV Gastern siegt beim SV Großsiegharts

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 03:54

1. Klasse Waldviertel: Rund 120 Besucher wollten sich das Spiel der 9. Runde nicht entgehen lassen. Am Samstag begrüßte der SV Großsiegharts den USV Gastern. Die Begegnung ging mit 3:1 zugunsten des Gasts aus.

Nach etwa drei Minuten zog Lukas Müller aus der Distanz ab, scheiterte aber an Keeper Stark. Für den Führungstreffer des USV Gastern zeichnete Martin Jasansky aus kurzer Distanz verantwortlich (9.). Fabian Eichler schoss die Kugel ins lange Eck zum 2:0 für Gastern über die Linie (31.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (44.) schoss Simon Premm einen weiteren Treffer für den USV Gastern und stellte auf 3:0. Der USV Gastern dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine.

Müller-Tor reichte nicht mehr

Gastern musste den Treffer von Lukas Müller zum 1:3 hinnehmen (50.). Gasterns Simon Premm sah nach einer Tätlichkeit (63.) die Rote Karte und musste das Spiel vorzeitig beenden. Mit dem Schlusspfiff durch den Schiedsrichter gewann der USV Gastern gegen Großsiegharts.

Der SV Großsiegharts muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als zwei Gegentreffer pro Spiel. Der Gastgeber hat bisher alle acht Punkte zuhause geholt. Wann bekommt Großsiegharts die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USV Gastern gerät man immer weiter in die Bredouille. Der SV Großsiegharts schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 20 Gegentore verdauen musste. Nun musste sich Großsiegharts schon fünfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die zwei Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Nachdem in den letzten vier Spielen kein Sieg verbucht wurde, büßte der SV Großsiegharts im Tableau Plätze ein und rangiert aktuell nur auf Rang zwölf.

Bei Gastern präsentierte sich die Abwehr angesichts 27 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (23). Der USV Gastern holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Durch die drei Punkte gegen Großsiegharts verbesserte sich der USV Gastern auf Platz neun. Drei Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Gastern momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft der SV Großsiegharts auf den SC St. Martin, der USV Gastern spielt tags darauf gegen den USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: SV Großsiegharts – USV Gastern, 1:3 (0:3)

9 Martin Jasansky 0:1

31 Fabian Eichler 0:2

44 Simon Premm 0:3

50 Lukas Mueller 1:3

