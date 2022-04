Windigsteig stoppt gegen St. Martin Talfahrt

Details Samstag, 09. April 2022 01:13

1. Klasse Waldviertel: Im Spiel des SV Windigsteig gegen den SC St. Martin gab es vor knapp 120 Zuschauern Tore am laufenden Band. Am Ende stand es 3:2 zugunsten von Windigsteig. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der SC St. Martin einen 3:0-Sieg gefeiert.

In den ersten 20 Minuten hatten beide Teams einige gute Möglichkeiten. Ehe der Schiedsrichter Karl Walzer die Protagonisten zur Pause bat, traf Patrick Polly zum 1:0 zugunsten des SV Windigsteig (45.). Mit der Führung für den Gastgeber ging es in die Halbzeitpause. Markus Polly nutzte die Chance für Windigsteig und beförderte in der 47. Minute das Leder zum 2:0 ins Netz. Patrick Polly brachte den SV Windigsteig in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (52.). Für das 1:3 von St. Martin zeichnete Petr Bartejs verantwortlich (54.). In der 67. Minute bejubelte David Capek das 2:3. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es der SC St. Martin nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Mit drei Punkten im Gepäck verließ Windigsteig die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein. Nach sechs sieglosen Spielen ist der SV Windigsteig wieder in der Erfolgsspur.

Der SC St. Martin findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. St. Martin taumelt durch die vierte Pleite in Serie einer handfesten Krise entgegen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher vier Siege ein.

Am nächsten Sonntag reist Windigsteig zum SC Pfaffenschlag, zeitgleich empfängt der SC St. Martin den USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – SC St. Martin, 3:2 (2:0)

67 David Capek 3:2

54 Petr Bartejs 3:1

52 Patrick Polly 3:0

47 Markus Polly 2:0

45 Patrick Polly 1:0