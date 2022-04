Kautzen siegt: Pfaffenschlag seit sechs Spielen ohne Sieg

Details Samstag, 23. April 2022 01:16

1. Klasse Waldviertel: Durch ein 3:1 holte sich Kautzen zu Hause vor rund 150 Besuchern drei Punkte. Der Gast SC Pfaffenschlag hatte das Nachsehen. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht. Das Hinspiel war in einem 1:1-Remis geendet und damit ohne einen Sieger geblieben.

Pfaffenschlag erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Jan Zila traf in der sechsten Minute zur frühen Führung. Wer glaubte, der USV Kautzen sei geschockt, irrte. Michal Veselský machte unmittelbar nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich perfekt (12.). Dann übernahmen die Hausherren immer mehr die Kontrolle in diesem Spiel. Bis zur Pause fiel aber kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Ondrej Tomovic brachte Kautzen nach 69 Minuten die 2:1-Führung, nachdem er eine Flanke im Fünfmeterraum unbedrängt annehmen konnte und ins lange Eck einschob. In der 78. Minute überwanden die Gastgeber die Abwehr des SC Pfaffenschlag und Veselský beförderte das Leder ins gegnerische Netz zum 3:1. Letzten Endes ging der USV Kautzen im Duell mit Pfaffenschlag als Sieger hervor.

Für Pfaffenschlag wird es immer enger

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Kautzen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Der USV Kautzen verbuchte insgesamt sieben Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen. In den letzten fünf Partien rief Kautzen konsequent Leistung ab und holte zwölf Punkte.

Ligaweit fängt kein Team mehr Gegentreffer als der SC Pfaffenschlag. Man kassierte bereits 51 Tore gegen sich. Das Schlusslicht holte auswärts bisher nur neun Zähler. Wann bekommen die Gäste die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen den USV Kautzen gerät Pfaffenschlag immer weiter in die Bredouille. Die Ausbeute der Offensive ist beim SC Pfaffenschlag verbesserungswürdig, was man an den erst 23 geschossenen Treffern eindeutig ablesen kann. Nun musste sich Pfaffenschlag schon elfmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die drei Siege und vier Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Siege waren zuletzt rar gesät beim SC Pfaffenschlag. Der letzte dreifache Punktgewinn liegt nun schon sechs Spiele zurück.

Am nächsten Sonntag (16:30 Uhr) reist Kautzen zum USC Sparkasse Litschau, gleichzeitig begrüßt Pfaffenschlag den SV Weitra auf heimischer Anlage.

1. Klasse Waldviertel: USV Kautzen – SC Pfaffenschlag, 3:1 (1:1)

78 Michal Veselský 3:1

69 Ondrej Tomovic 2:1

12 Michal Veselský 1:1

6 Jan Zila 0:1