Windigsteig holt wichtigen Sieg gegen Litschau

Details Sonntag, 24. April 2022 01:48

1. Klasse Waldviertel: Erfolglos ging der Auswärtstermin des USC Litschau bei Windigsteig über die Bühne. Der USC Sparkasse Litschau verlor das Match vor rund 160 Besuchern mit 2:4. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich der SV Windigsteig die Nase vorn. Das Hinspiel hatte der USC Litschau knapp für sich entschieden und mit 2:1 gewonnen.

Die Anfangsphase war ausgeglichen, in der beide Teams zu Chancen kamen. Stefan Bartl beförderte das Leder dann völlig frei stehend zum 1:0 der Gäste in die Maschen (25.). Johannes Meyer schoss für Windigsteig in der 32. Minute das erste Tor und glich zum 1:1 aus. Jan Bulusek war zur Stelle und markierte das 2:1 des Heimteams (37.), in dem er den Ball durch die Beine des Keepers im Tor versenkte. Kurz vor dem Halbzeitpfiff (42.) baute Markus Polly die Führung des SV Windigsteig aus, nachdem er von Petr Liska ideal eingesetzt wurde. Mit der Führung für Windigsteig ging es in die Kabine. Mit dem 4:1 durch Daniel Telecican schien die Partie bereits in der 46. Minute mit dem SV Windigsteig einen sicheren Sieger zu haben. In der 52. Minute brachte Daniel Eichinger den Ball per Kopf im Netz von Windigsteig unter und verkürzte nochmal auf 4:2. Am Ende blickte der SV Windigsteig auf einen klaren 4:2-Heimerfolg über den USC Sparkasse Litschau.

Windigsteig setzt sich von den Abstiegsplätzen ab

Windigsteig findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Der SV Windigsteig bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt sechs Siege, drei Unentschieden und acht Pleiten. Die letzten Resultate von Windigsteig konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Der USC Litschau holte auswärts bisher nur sechs Zähler. Mit 27 ergatterten Punkten steht der USC Sparkasse Litschau auf Tabellenplatz fünf. Der USC Litschau verbuchte insgesamt sieben Siege, sechs Remis und fünf Niederlagen.

Nächster Prüfstein für den SV Windigsteig ist der USV Raxendorf auf gegnerischer Anlage (Sonntag, 16:30). Der USC Sparkasse Litschau misst sich zur selben Zeit mit dem USV Kautzen.

1. Klasse Waldviertel: SV Windigsteig – USC Sparkasse Litschau, 4:2 (3:1)

52 Daniel Eichinger 4:2

46 Daniel Telecican 4:1

42 Markus Polly 3:1

37 Jan Bulusek 2:1

32 Johannes Meyer 1:1

25 Stefan Bartl 0:1