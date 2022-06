Torreiches Remis zwischen Brand/Nagelberg und Dobersberg

Details Sonntag, 05. Juni 2022 01:41

1. Klasse Waldviertel: Das Spiel vom Samstag zwischen der SG Brand/Nagelberg und dem USV Raika Dobersberg endete vor rund 120 Zuschauern mit einem 3:3-Remis. Wer vor dem Anpfiff ein Match auf Augenhöhe erwartet hatte, fühlte sich durch den Ausgang der Partie bestätigt. Im Hinspiel hatte der USV Dobersberg knapp die Nase mit 3:2 vorn gehabt.

Vor den Augen der 120 Zuschauer stellte Florian Lavicka das 1:0 für Brand/N. sicher (17.). In Minute 20 vergab Holzepl einen Strafstoß und somit die Chance auf 2:0 zu stellen. Jaroslav Cech versenkte den Ball in der 30. Minute im Netz der Gastgeber und glich zum 1:1 aus. Ohne dass sich am Stand noch etwas tat, schickte der Unparteiische die Akteure in die Pause. Das 2:1 besorgte Gottfried Wolf, als er den Ball im eigenen Tor versenkte (52.). Den Freudenjubel der SG Brand/Nagelberg machte Rene Wendl zunichte, als er kurz darauf den etwas umstrittenen Ausgleich besorgte (52.). Karel Holzepl brachte der SG Brand/Nagelberg nach 62 Minuten per Freistoß die 3:2-Führung. In der 65. Minute sicherte Cech vom Elfmeterpunkt aus seiner Mannschaft mit dem Ausgleich zum 3:3 das Unentschieden. Damit schoss er bereits seinen zweiten Treffer. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Brand/N. und Dobersberg spielten unentschieden.

Remis dank Cech-Elfer

Die SG Brand/Nagelberg befindet sich mit 36 Zählern kurz vor dem Abschluss der Saison im Niemandsland der Tabelle. Zuletzt lief es erfreulich für Brand/N, was acht Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Ein Punkt reichte dem USV Raika Dobersberg, um in der Tabelle aufzusteigen. Mit nun 30 Punkten stehen die Gäste auf Platz acht. Die letzten Resultate des USV Dobersberg konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Die SG Brand/Nagelberg tritt am kommenden Sonntag beim SV Windigsteig an, Dobersberg empfängt am selben Tag den 1. SV Appel Vitis.

1. Klasse Waldviertel: SG Brand/Nagelberg – USV Raika Dobersberg, 3:3 (1:1)

65 Jaroslav Cech 3:3

62 Karel Holzepl 3:2

52 Rene Wendl 2:2

52 Eigentor durch Gottfried Wolf 2:1

30 Jaroslav Cech 1:1

17 Florian Lavicka 1:0