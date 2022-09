Der 1. SV Vitis gewinnt das Torfestival gegen Nondorf

Details Sonntag, 25. September 2022 00:40

1. Klasse Waldviertel: Rund 260 Zuschauer wollten sich das Spiel der 7. Runde nicht entgehen lassen. Der 1. SV Vitis erreichte einen deutlichen 6:3-Erfolg gegen Nondorf. Im Vorfeld war man sich einig, dass der Sieger nur 1. SV Appel Vitis heißen konnte. Der Verlauf der 90 Minuten bestätigte schließlich diesen Eindruck.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Vitis bereits in Front. Jakub Sipek markierte in der fünften Minute die Führung. Die Gäste machten weiter Druck und erhöhten den Spielstand im Eilschritt durch einen Treffer von Raphael Binder (7.) auf 2:0. Mit dem 3:0 von Sipek für den 1. SV Appel Vitis war das Spiel eigentlich schon entschieden (18.). Jan Urbanek gelang ein Doppelpack (31./33.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. In Durchgang eins war der SCU Koller Nondorf komplett von der Rolle und schaute zur Pause auf einen wahrhaft deprimierenden Rückstand.

Nondorf gelang nur noch Ergebniskosmetik

Für das 1:5 der Heimmannschaft zeichnete Patrik Nehoda verantwortlich (48.). Jonas Koller vollendete zum siebten Tagestreffer in der 60. Spielminute und stellte auf 6:1. Nondorf bewies zumindest Moral. In der 65. Minute brachte Nehoda den Ball im Netz des 1. SV Vitis unter. Alexander Prinz schoss die Kugel zum 3:6 für Nondorf über die Linie (81.). Ein starker Auftritt ermöglichte Vitis am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen den SCU Koller Nondorf.

Nondorf muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der SCU Koller Nondorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zehn. Die bisherige Saisonbilanz von Nondorf bleibt mit zwei Siegen, einem Unentschieden und drei Pleiten schwach. Die Lage des SCU Koller Nondorf bleibt angespannt. Gegen den 1. SV Appel Vitis musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der 1. SV Vitis in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. 26 Tore – mehr Treffer als Vitis erzielte kein anderes Team der 1. Klasse Waldviertel. Die bisherige Spielzeit des 1. SV Appel Vitis ist weiter von Erfolg gekrönt. Der 1. SV Vitis verbuchte insgesamt vier Siege und zwei Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. Vitis ist seit vier Spielen unbezwungen.

Am kommenden Sonntag tritt Nondorf beim SC St. Martin an, während der 1. SV Appel Vitis einen Tag zuvor den SV Weitra empfängt.

1. Klasse Waldviertel: SCU Koller Nondorf – 1. SV Appel Vitis, 3:6 (0:5)

81 Alexander Prinz 3:6

65 Patrik Nehoda 2:6

60 Jonas Koller 1:6

48 Patrik Nehoda 1:5

33 Jan Urbanek 0:5

31 Jan Urbanek 0:4

18 Jakub Sipek 0:3

7 Raphael Binder 0:2

5 Jakub Sipek 0:1