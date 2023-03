ESV Schwarzenau dreht das Spiel gegen den USC Litschau

Details Samstag, 25. März 2023 23:52

1. Klasse Waldviertel: Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto des ESV Schwarzenau. Das Heimteam setzte sich vor rund 160 Besuchern mit einem 4:2 gegen den USC Sparkasse Litschau durch. Der ESV Schwarzenau erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Das Hinspiel war mit einer 0:4-Klatsche für den USC Litschau geendet.

Schwarzenau geriet schon in der achten Minute in Rückstand, als Fabian Fritz das schnelle 1:0 für den USC Sparkasse Litschau erzielte. Lukas Merkl ließ sich in der 31. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:1 für den ESV Schwarzenau. Kurz vor dem Seitenwechsel legte der ESV Schwarzenau das 2:1 durch Michael Mürwald nach (40.). Der USC Litschau hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Sebastian Jungbauer den 2:2-Ausgleich (42.). Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Der Treffer zum 3:2 sicherte Schwarzenau nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Merkl in diesem Spiel (68.). In der 79. Minute erhöhte Michael Bauer auf 4:2 für den ESV Schwarzenau. Schließlich sprang für den ESV Schwarzenau gegen den USC Sparkasse Litschau ein Dreier heraus.

Nach frühem Rückstand siegt Schwarzenau doch noch

Bei Schwarzenau präsentierte sich die Abwehr angesichts 28 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (36). Nach 14 absolvierten Spielen stockte der ESV Schwarzenau sein Punktekonto bereits auf 26 Zähler auf und hält damit einen starken dritten Platz. Die Saisonbilanz des ESV Schwarzenau sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei acht Siegen und zwei Unentschieden büßte Schwarzenau lediglich vier Niederlagen ein. Die Bilanz der letzten fünf Begegnungen ist beim ESV Schwarzenau noch ausbaufähig. Nur sechs von möglichen 15 Zählern beanspruchte man für sich.

Der USC Litschau muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die chronische Abwehrschwäche zeigte sich auch im Spiel gegen den ESV Schwarzenau – der USC Sparkasse Litschau bleibt weiter unten drin. Die formschwache Abwehr, die bis dato 44 Gegentreffer zuließ, ist ein entscheidender Grund für das schlechte Abschneiden des USC Litschau in dieser Saison. Nun mussten sich die Gäste schon achtmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Die vier Siege und zwei Unentschieden auf der Habenseite zeigen, dass die Aussichten nicht besonders beruhigend sind. Die Lage des USC Sparkasse Litschau bleibt angespannt. Gegen Schwarzenau musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Der ESV Schwarzenau stellt sich am Samstag (16:30 Uhr) beim USV Kautzen vor, einen Tag später und zur selben Zeit empfängt der USC Litschau den USV Raxendorf.

1. Klasse Waldviertel: ESV Schwarzenau – USC Sparkasse Litschau, 4:2 (2:2)

79 Michael Bauer 4:2

68 Lukas Merkl 3:2

42 Sebastian Jungbauer 2:2

40 Michael Muerwald 2:1

31 Lukas Merkl 1:1

8 Fabian Fritz 0:1

