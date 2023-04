Hartl Haus und Weitra liefern sich Torfestival

Details Sonntag, 02. April 2023 00:32

1. Klasse Waldviertel: Der SV Weitra war als Siegesanwärter beim SC Hartl Haus Echsenbach angetreten, musste sich jedoch mit einem 5:5-Unentschieden zufriedengeben. Dem SC Hartl Haus gelang vor mehr als 120 Zuschauern ein Achtungserfolg gegen den Favoriten, SV Weitra. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SV Weitra hatte einen klaren 3:0-Sieg gefeiert.

Mario Sinhuber brachte Hartl Haus in der 19. Spielminute in Führung. Nur fünf Minuten später rettete der Pfosten für die Gäste. Eine starke Leistung zeigte Martin Popelka, der sich mit einem Doppelpack für Weitra beim Trainer empfahl (30./38.). Jetzt erst recht, dachte sich Taner Terzi, der kurz nach dem Nackenschlag den 2:2-Ausgleich parat hatte (40.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Halbzeit zwei ging es in ähnlichem Tempo weiter. Michael Hobiger war es, der in der 47. Minute den Ball im Tor des SC Hartl Haus Echsenbach unterbrachte und auf 3:2 für Weitra stellte. Die Gastgeber hatten sich schnell wieder gesammelt und erzielten in Person von Julian Homolka erneut den Ausgleich (52.). Der Treffer zum 4:3 sicherte dem SV Weitra nicht nur die Führung – es war auch bereits der dritte von Popelka in diesem Spiel (53.). Doch die Gastgeber ließen sich nicht abschütteln. Roman Herzan ließ sich in der 77. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 4:4 für den SC Hartl Haus. Das Spiel neigte sich seinem Ende entgegen, als Roman Wermke noch einen Treffer für den SV Weitra im Ärmel hatte (88.). Es waren nur noch wenige Augenblicke zu spielen, als Herzan für einen Treffer sorgte (93.) und so ein spektakuläres 5:5 fixierte. Am Ende stand es zwischen Hartl Haus und Weitra pari.

Herzan rettet Punkt in letzter Minute

Der SC Hartl Haus Echsenbach muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Abwehrprobleme des SC Hartl Haus bleiben akut, sodass man weiter in der unteren Tabellenregion herumkrebst. Hartl Haus schafft es bislang nicht, der eigenen Hintermannschaft die nötige Stabilität zu verleihen, sodass man bereits 49 Gegentore verdauen musste. Einen Sieg, fünf Remis und neun Niederlagen hat der SC Hartl Haus Echsenbach derzeit auf dem Konto. Der Ertrag der vergangenen fünf Spiele ist überschaubar beim SC Hartl Haus. Von 15 möglichen Zählern holte man nur zwei.

Nach 15 gespielten Runden gehen bereits 28 Punkte auf das Konto des SV Weitra und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Die Offensivabteilung der Gäste funktioniert bislang zuverlässig wie ein Schweizer Uhrwerk und schlug bereits 37-mal zu. Der SV Weitra weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von acht Erfolgen, vier Punkteteilungen und drei Niederlagen vor. Nur einmal ging Weitra in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Am kommenden Samstag trifft Hartl Haus auf den ESV Schwarzenau, der SV Weitra spielt am selben Tag gegen den SCU Koller Nondorf.

1. Klasse Waldviertel: SC Hartl Haus Echsenbach – SV Weitra, 5:5 (2:2)

93 Roman Herzan 5:5

88 Roman Wermke 4:5

77 Roman Herzan 4:4

53 Martin Popelka 3:4

52 Julian Homolka 3:3

47 Michael Hobiger 2:3

40 Taner Terzi 2:2

38 Martin Popelka 1:2

30 Martin Popelka 1:1

19 Mario Sinhuber 1:0

