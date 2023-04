Souveräner Dreier des USV Gastern gegen Brand-Nagelberg

Details Montag, 03. April 2023 00:10

1. Klasse Waldviertel: Mit 0:3 verlor Brand-Nagelberg am vergangenen Sonntag deutlich gegen den USV Gastern. Gastern ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte vor 120 Zuschauern gegen die USV Brand-Nagelberg einen klaren Erfolg. Im Hinspiel hatte der finale Pfiff des Unparteiischen Brand-Nagelberg beim Stand von 2:1 zum Sieger gemacht.

Die Heimelf begann stark und hatte in den ersten Minuten mehr vom Spiel. Daniel Bindreiter brachte den Ball aus spitzem Winkel zum 1:0 zugunsten des USV Gastern über die Linie (12.). Auch in der Restzeit der ersten Halbzeit dominierten die Gastgeber. Zur Pause hatte die Heimmannschaft eine hauchdünne Führung inne. Im zweiten Durchgang konnte Brand-Nagelberg das Spiel offener gestalten und kam auch zu einigen Möglichkeiten. Martin Jasansky glänzte an diesem Tag besonders. Er traf im Doppelpack für den USV Gastern (58./75.). Beim 2:0 verwertete er einen schnell abgespielten Eckball mit Hilfe des Torrahmens im Netz. Beim 3:0 traf Jasansky vom Elfmeterpunkt und sorgte somit für den Endstand. Am Schluss schlug Gastern die USV Brand-Nagelberg mit 3:0.

Souveräner Erfolg des USV Gastern

Nachdem der USV Gastern hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist der USV Gastern weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Mit beeindruckenden 43 Treffern stellt Gastern den besten Angriff der 1. Klasse Waldviertel. Mit dem Sieg knüpfte der USV Gastern an die bisherigen Saisonerfolge an. Insgesamt reklamiert der USV Gastern acht Siege und vier Remis für sich, während es nur drei Niederlagen setzte. Fünf Spiele währt bereits die Serie, in der Gastern ungeschlagen ist.

Zu mehr als Platz zehn reicht die Bilanz von Brand-Nagelberg derzeit nicht. Die Gäste verbuchten insgesamt fünf Siege, vier Remis und sechs Niederlagen. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam die USV Brand-Nagelberg auf insgesamt nur fünf Punkte und hätte somit noch einiges mehr holen können.

Während der USV Gastern am kommenden Samstag den 1. SV Appel Vitis empfängt, bekommt es Brand-Nagelberg am selben Tag mit dem USC Sparkasse Litschau zu tun.

1. Klasse Waldviertel: USV Gastern – USV Brand-Nagelberg, 3:0 (1:0)

75 Martin Jasansky 3:0

58 Martin Jasansky 2:0

12 Daniel Bindreiter 1:0

