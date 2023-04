Acht Tore im Duell Raxendorf gegen Kautzen

Details Samstag, 08. April 2023 00:45

1. Klasse Waldviertel: Gegen den USV Kautzen holte sich der USV Raxendorf vor rund 100 Fußballfans eine 3:5-Schlappe ab. Was viele voraussagten, trat letztlich auch ein: Kautzen wurde der Favoritenrolle gerecht. Beide Mannschaften hatten sich im Hinspiel ein enges Match geliefert, das der Gast am Ende mit 3:2 gewonnen hatte.

Der USV Kautzen ging durch einen Strafstoß von Mathias Weiss in der 13. Minute in Führung. Im Anschluss kamen die Gastgeber zu einigen guten Ausgleichsmöglichkeiten. In der 31. Minute brachte Raxendorfs Jakub Býma den Ball im Netz von Kautzen zum Ausgleich unter. Vor dem Seitenwechsel sorgte Markus Fraissl mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den USV Raxendorf. Ein Tor auf Seiten des USV Kautzen machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus. Daniel Fasching versenkte die Kugel zum 3:1 für Kautzen (54.). Raxendorfs Jakub Býma traf etwas später zum 2:3 (66.). Daniel Kainz beseitigte mit seinen Toren (67./74.) die letzten Zweifel am Sieg des USV Kautzen. Patrik Gajan verkürzte für den USV Raxendorf später in der 82. Minute auf 3:5. Schließlich strich Kautzen die Optimalausbeute gegen die Gastgeber ein.

Kautzen mit längerem Atem

Bei Raxendorf präsentierte sich die Abwehr angesichts 32 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (40). Trotz der Niederlage belegt der USV Raxendorf weiterhin den neunten Tabellenplatz. Raxendorf verbuchte insgesamt sechs Siege, drei Remis und sechs Niederlagen.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte der USV Kautzen im Klassement nach vorne und belegt jetzt den sechsten Tabellenplatz. Kautzen präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 42 geschossene Treffer gehen auf das Konto des USV Kautzen. Sieben Siege, drei Remis und sechs Niederlagen hat Kautzen momentan auf dem Konto. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich der USV Kautzen in den letzten fünf Spielen von der starken Seite.

Kommenden Montag (16:30 Uhr) tritt der USV Raxendorf beim USC Sparkasse Litschau an. Nächsten Samstag (16:30 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Kautzen mit der USV Brand-Nagelberg.

1. Klasse Waldviertel: USV Raxendorf – USV Kautzen, 3:5 (1:2)

82 Patrik Gajan 3:5

74 Daniel Kainz 2:5

67 Daniel Kainz 2:4

66 Jakub Býma 2:3

54 Daniel Fasching 1:3

45 Markus Fraissl 1:2

31 Jakub Býma 1:1

13 Mathias Weiss 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei